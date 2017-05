10 công bố lớn nhất tại sự kiện Google I/O 2017 đêm qua

10 công bố lớn nhất tại sự kiện Google I/O 2017 đêm qua

Sự kiện Google I/O 2017 vừa diễn ra, ở đó CEO Sundar Pichai và các nhà lãnh đạo cao cấp của Google đã vẽ ra những chiến lược tương lai của hãng dành cho Android, Google Assistant, Google Home, thực tế ảo và nhiều thứ khác.

Kính Google Glass, điện thoại khổng lồ hay những tuyên bố lớn về phần cứng đã không còn là điểm nhấn của hội nghị hàng năm lớn nhất của Google nữa. Thay vào đó, công ty đưa ra những thông tin về hãng đang làm gì, muốn làm gì cho các nhà phát triển tại I/O.

Sau đây là 10 công bố quan trọng nhất của Google tại sự kiện I/O 2017, theo tổng hợp của trang TheVerge và được VnReview.vn lược dịch nhằm giúp bạn đọc có thêm một cái nhìn tổng quan về sự kiện đêm qua của Google:

Android đã vượt 2 tỷ thiết bị kích hoạt mỗi tháng

Sự thống trị trên chiến trường di động của Android vẫn chưa dừng lại. CEO Sundar Pichai vừa tiết lộ rằng tổng số thiết bị Android được kích hoạt hàng tháng đã vượt quá 2 tỷ, bao gồm smartphone, tablet, các thiết bị đeo Android Wear, Android TV và nhiều thiết bị khác chạy hệ điều hành này.

Google Assistant đã có thể thấy và hiểu thế giới quanh bạn

Google Assistant đã có thể phân tích được thế giới quanh bạn nhờ sự trợ giúp của camera smartphone. Sử dụng một công nghệ gọi là Google Lens, Assistant sẽ phân tích mọi thứ xung quanh và hiển thị nội dung liên quan lên màn hình. Bạn sẽ thấy các chỉ số đánh giá về một nhà hàng khi đưa điện thoại đến trước nhà hàng, bạn có thể giơ điện thoại trước một bông hoa và Assistant sẽ cho bạn biết tên loài hoa đó. Nhưng ví dụ hữu ích nhất có thể là: nếu bạn chỉ Lens vào các thông tin đăng nhập Wi-Fi, điện thoại Android của bạn sẽ có thể sử dụng thông tin đó để đăng nhập vào mạng Wifi đó.

Google không phải là công ty đầu tiên cố gắng đưa trí thông minh nhân tạo vào máy ảnh của một chiếc điện thoại thông minh. Chẳng hạn, Samsung vừa tung ra "Bixby Vision" trên Galaxy S8. Trong khi Facebook đang khám phá những nỗ lực tương tự về điện toán, Google đã nhanh chân hơn với Lens.

Google Assistant có mặt trên iPhone

Assistant đã vươn ra ngoài lãnh thổ Android để đến với iOS. Như vậy, Google Assistant sẽ là một ứng dụng độc lập trên iPhone và iPad, cung cấp nhiều chức năng tương tự như những gì chúng ta thấy trong hệ điều hành của Google. Ứng dụng Google Assistant đã có thể tải về dùng ngay hôm nay trên thiết bị iOS, tuy nhiên phiên bản trên iOS sẽ có một số hạn chế nhất định so với phiên bản trên Android.

Google Home có thêm tính năng đàm thoại

Trong vài tháng tới, tất cả người dùng Google Home sẽ có thể gọi điện thoại miễn phí đến Mỹ và Canada. Theo mặc định, Google dùng một số riêng cho tính năng này. Điều tương tự cũng sẽ có với mọi người trong nhà của bạn, khi các cuộc gọi hỗ trợ thiết lập đa người dùng của Home.

Google Home sẽ hữu ích hơn

Chiếc loa thông minh của Googe đã là một trong những chiếc tốt nhất trên thị trường, nhưng Google còn tuyên bố cả một bộ tính năng mới và cập nhật, ngoài tính năng gọi điện của Home. Home giờ đây còn có thể điều khiển cả HBO Now, Hulu, SoundCloud, Deezer…. Thậm chí, Google đã cho phép tiếp cận đến radio Bluetooth của Home, nghĩa là bạn có thể xem nó như một chiếc loa Bluetooth.

Home còn hữu ích hơn cả chính thiết bị. Sử dụng Google Assistant, Home giờ đây có thể trực tiếp hiển thị thông tin trên màn hình kết nối. Chẳng hạn, nói "OK Google, show my calendar for today", Home sẽ ngay lập tức hiện ra mọi sự kiện, kế hoạch trong ngày của bạn trên một chiếc TV kết nối Chromecast. Yêu cầu Home chỉ đường đến sự kiện hoặc địa điểm, nó sẽ hiện ra các chỉ dẫn vào Google Maps trên điện thoại.

Google đang đặt cược rằnghọ có thể đưa tất cả những thứ này theo cách thu hút, hấp dẫn để bạn không phải nghĩ lại lần thứ hai về việc mua hay bỏ Amazon Echo.

Google Photo bổ sung thêm sách và chia sẻ

Google Photos có thêm hàng loạt tính năng mới. Ứng dụng giờ đây sẽ đề cử bạn chia sẻ những bức ảnh chụp cùng mọi người. Googole gọi đó là Suggested Sharing. Ngoài ra, Photo còn có Shared Libraries, cho phép các gia đình thêm ảnh vào bộ sưu tập trung tâm dễ dàng hơn. Nhưng Google đặc biệt nhấn mạnh và khả năng kiểm soát: bạn có thể chia sẻ toàn bộ thư viện ảnh, hoặc chia sẻ những bức ảnh chụp trong một ngày nhất định, hoặc chia sẻ bức ảnh có những thứ như các con bạn chẳng hạn.

Sau lưu số cũng rất tốt, nhưng nếu bạn muốn có những ký ức thực sự? Google giờ đã ra thêm sách ảnh in. Books có thể tạo ra trực tiếp trên smartphone. Google thậm chí sẽ đề cử những cuốn sách ảnh (book) khi nó nghĩ là có một bộ sưu tập đặc biệt ý nghĩa nào đó. Books có sẵn từ hôm nay với giá khởi điểm 9,99 USD.

Trong tương lai, Google cho biết Photos còn có thể tự động xóa bỏ những thứ không cần thiết trong bức ảnh của bạn.

Thiết bị đeo thực tế ảo

Tham vọng về thực tế ảo (VR) của Google đang mở rộng. Công ty tuyên bố mẫu tai nghe sắp ra với các đối tác HTC và Lenovo sẽ không cần đến smartphone hay PC để trải nghiệm VR. Bạn sẽ được trải nghiệm cái mà Google gọi là "WorldSense", với công nghệ hệ thống thực tế tăng cường Tango. Tuy nhiên, chưa rõ khi nào công nghệ này sẽ ra mắt, Google chỉ nói là "sắp có".

Android O beta ra mắt

Google đang trình diễn chương trình Android O, và bản beta đầu tiên đã được ra tại I/O. Hiện vẫn đang trong quá trình phát triển Android O, nên bạn chưa nên cài đặt bản xem trước này trên smartphone. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thử những tính năng mới, bạn có thể đăng ký thiết bi Pixel hoặc Nexus tương thích và bắt đầu thử nghiệm Android O.

Google Go

Google Go là một phiên bản hệ điều hành di động được thiết kế dành cho những thiết bị cấp thấp. Go được tùy biến để dùng trong các tình huống bị hạn chế về gói cước dữ liệu. Android Go được xây dựng trên Android O và sẽ tích hợp bộ ứng dụng Google sử dụng ít bộ nhớ hơn, ít dữ liệu để chạy hơn. Android Go cũng có phiên bản Google Play Store riêng, trong đó có nhiều ứng dụng thích hợp nhát với thế giới đang phát triển (như YouTube Go).

Kết quả là Android Go có thể chạy trên những smartphone giá rẻ chỉ có 512 GB RAM hoặc thấp hơn, và Google cũng xây dựng phiên bản này để các nhà mạng có thể chỉ rõ chính xác cho người dùng biết họ đang dùng bao nhiêu dữ liệu. Android Go vẫn đang là dự án nội bộ, nhưng Google tự tin nó sẽ thành công.

Chip AI mới của Google có thể biến đám mấy thành Android tiếp theo

Ông Pichai cho biết tương lai của Google phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo (AI), đặc biệt là các công cụ máy học. Công nghệ này là xương sống của mọi thứ từ Google Assistant và tìm kiếm đến Google Photos và hệ thống AlphaGo. Tronng suốt phiên khai mạc I/O, Pichai tuyên bố thế hệ Tensor Processing Unit tiếp theo của Google, một chip đặc biệt được thiết kế cho máy học, chạy trên nền tảng TensorFlow của công ty.

Chip TPU mới này khiến các nền tảng của Google hoạt động nhanh và hiệu quả, hơn hẳn các phần cứng và nền tảng máy học của đối thủ. Với việc TPU và TensorFlow được tùy biến cùng nhau, Google đang chuyển đổi nền tảng điện toán đám mây của hãng thành hệ điều hành Android cho AI. Đây chính là một chiến lược lớn cho tương lai của Google. Nếu công ty có thể sở hữu phần cứng và phần mềm mà các nhà nghiên cứu AI tiên tiến sử dụng, hãng sẽ có thể đi đầu trong lĩnh vực này và có trong tay những tiến bộ mới nhất.

Hoàng Lan