Google đổi tên Android Device Manager thành Find My Device

Google vừa chính thức cập nhật ứng dụng Android Device Manager phiên bản mới nhất kể từ năm 2015, và lần cập nhật này cũng kèm theo việc đổi tên ứng dụng thành Find My Device.

Theo trang công nghệ Android Authoriry, phiên bản 2.0 của ứng dụng Android Device Manager kèm theo nhiều thay đổi quan trọng về thiết kế và cung cấp một cách nhìn rõ ràng hơn về ứng dụng quản lý và bảo vệ thiết bị Android.

Lý do đổi tên sang Find My Device khá dễ hiểu, bởi trước đó Android Device Manager thực chất là một trình quản lý thiết bị, nơi cung cấp giao diện và các tính năng kết nối để kiểm soát các thiết bị Android hiện tại của người dùng. Trong khi đó, Find My Device là một cái tên mô tả trực tiếp và chính xác nhất về công năng của Android Device Manager, đó là kiểm tra và chống mất trộm. Thông qua Find My Device, người dùng hoàn toàn có thể xác định vị trí của một chiếc smartphone, máy tính bảng Android hoặc smartwatch chạy Android Wear.

Giao diện người dùng của ứng dụng Find My Device nay đã được đổi mới trở nên trực quan và dễ nhận diện hơn. Tuy vậy, mọi chức năng của ứng dụng Android Device Manager vẫn không hề thay đổi, có chăng chúng đã trở nên dễ hiểu hơn. Người dùng có thể sử dụng các thiết bị Android khác có kết nối với tài khoản Google để tra cứu vị trí của thiết bị Android bị thất lạc qua Google Maps, khóa dữ liệu hay kích hoạt âm thanh cảnh báo để phát hiện dễ dàng hơn.

Tất nhiên các tính năng chỉ có thể thực hiện khi các thiết bị thất lạc đang bật kết nối dữ liệu di động hoặc định vị GPS.

Được biết, Android Device Manager ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013 và lần cập nhật gần đây nhất vào năm 2015. Người dùng hiện đã có thể tải về hoặc cập nhật trực tiếp ứng dụng thông qua Google Play Store.

Tiến Thanh