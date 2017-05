6 điểm đáng chú ý trên Xiaomi Mi 6 xách tay

Xiaomi Mi 6 có lẽ là 1 kẻ phá đám những đối thủ sừng sỏ hiện nay như Samsung Galaxy S8 và iPhone 7 Plus khi trang bị cấu hình và tính năng cao cấp không kém nhưng mức giá còn không bằng 1 nửa. Sản xuất thiết bị cấu hình cao với giá cạnh tranh cũng là phong cách quen thuộc của các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc nói chung và Xiaomi nói riêng.

Mi 6 là sản phẩm được Xiaomi dành nhiều tâm huyết bởi vì đây là sản phẩm kỉ niệm sinh nhật 7 năm tuổi của hãng. Chiếc máy được chúng tôi sử dụng trong bài là phiên bản Mi 6 xách tay bộ nhớ trong 64GB mình lấy từ hệ thống cửa hàng Hoàng Hà Mobile với mức giá 10,2 triệu đồng.

Dưới đây là một số cảm nhận và đánh giá ban đầu của chúng tôi về chiếc Xiaomi Mi 6 sau thời gian ngắn sử dụng.

Thiết kế ít đổi mới, thêm chống nước nhẹ

Từ Mi 5 lên Mi 5s, Xiaomi thay đổi chất liệu gốm kính mặt lưng trở thành kim loại nguyên khối. Rồi sau tất cả, Mi 6 lại kế thừa chính cái thiết kế mặt lưng gốm kính của Mi 5 và mặt trước cũng gần như giữ nguyên của Mi 5s với phím Home cảm biến vân tay siêu âm chìm.

Cách Xiaomi tạo ra phong cách khác cho Mi 6 là hãng đã xử lý khung kim loại một cách mịn màng và ăn khớp hơn. Thiết kế của phiên bản màu đen trông liền lạc và khiến người dùng dễ liên tưởng tới phong cách bóng loáng của iPhone 7 đen bóng (Jet black). Khung viền và những vạch cắt ăng ten được xử lý khá hoàn thiện và nếu chỉ lướt qua khó có thể để ý tới sự tồn tại của những vạch chia này. Chiếc máy chúng tôi sử dụng để đánh giá là phiên bản màu đen mới bán ra trong đợt mở bán đầu tiên. Phiên bản màu vàng xanh và màu bạc còn chưa được lên kệ.

Sau một thời gian trải nghiệm, chúng tôi cảm thấy thiết kế của Mi 6 có 2 vấn đề đáng lưu tâm. Thứ nhất, do thiết kế bo cong mềm mại và mặt lưng kính trơn bóng, máy sẽ bám vân tay và dễ trơn trượt. Nếu đặt máy trên 1 bề mặt trơn và không bằng phẳng, tỉ lệ máy bị trượt và rơi xuống rất cao. Người dùng nên sử dụng ốp lưng được tặng kèm để yên tâm hơn khi sử dụng.

Mi 6 có khả năng kháng nước nhẹ nhưng Xiaomi không công bố cụ thể là tiêu chuẩn chống nước nào. Chính vì vậy, người dùng chỉ nên để máy tiếp xúc với nước trong trường hợp bất khả kháng như đi mưa, tay ướt hay bị đổ nước vào. Không có gì chắc chắn máy sẽ hoạt động được tốt nếu bị ngâm trong nước quá lâu hoặc sâu.

Không có jack tai nghe 3.5, có loa ngoài kép

Mi 6 không có cổng tai nghe 3.5mm, Xiaomi chọn đường lối giống hệt iPhone 7 trang bị thêm trong hộp 1 adapter chuyển từ cổng type-C sang 3.5mm để người dùng kết nối tai nghe ngoài. Kết quả là người dùng không thể vừa sạc vừa gắn tai nghe nữa. Đây là một điều hơi bất tiện tại thời điểm này, dần dần chúng ta sẽ thấy việc trang bị jack cắm tai nghe 3.5mm trên các thiết bị cao cấp sẽ được coi như 1 tính năng chứ không còn là chi tiết mặc nhiên có trên smartphone. Sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nếu như Mi 6 được trang bị sẵn tai nghe với đầu cắm USB type-C trong hộp nhưng đây không phải là phong cách thường thấy trên các thiết bị của Xiaomi. Hãng có bán ra tai nghe này nhưng người dùng sẽ tự phải bỏ tiền ra mua thêm nếu cần thiết.

Có lẽ vừa để khiến mình giống iPhone hơn vừa để bù đắp việc cắt bớt cổng tai nghe, Mi 6 được trang bị loa ngoài kép. Bản thân loa thoại cũng chính là 1 kênh của loa kép luôn. Chỉ là chất âm vẫn chỉ giống như 2 chiếc Mi 5 phát cùng 1 lúc chứ chưa thật sự có chất âm loa ngoài ấn tượng.

Màn hình tối hơn, sâu hơn và màu sắc hiện thị tốt

Về cảm quan bằng mắt thường, màn hình của Mi 6 có nhìn trong trẻo, độ tương phản và màu đen thể hiện tốt, còn màu sắc tái tạo trông có độ nịnh mắt hơn so với các thiết bị Mi 5 và Mi 5s. Khi dùng vào ban đêm ở môi trường ánh sáng yếu, màn hình có thể chỉnh độ sáng về mức rất thấp, không gây chói mắt khi lướt web. Ở điểm này, Xiaomi cho biết chiếc Mi 6 có tới 4096 mức độ đèn nền màn hình và mức sáng màn hình tối thiểu có thể lên tới 1 nit tức là gần chạm mức màn hình tắt hẳn.

Camera kép như iPhone nhưng xóa phông tốt hơn

Xiaomi trang bị cho Mi 6 camera kép thiết kế không lồi và có chống rung quang học 4 trục. Chiếc camera kép có độ phân giải 12MP, 1 cảm biến chính SONY IMX386 có khẩu độ f/1.8 và 1 cảm biến phụ tele Samsung S5K3M3 với khẩu độ f/2.6 giúp máy có thể zoom quang 2x hệt như iPhone 7 Plus.

Khi kết hợp cả 2 camera này, máy cho khả năng chụp ảnh xóa phông. Ảnh chụp xóa phông chân dung của máy xử lý tóc tai mịn màng hơn trên iPhone 7 Plus. Độ chi tiết và độ sáng cũng tốt hơn đồng thời máy xử lý da dẻ tối ưu và cho cảm quan nịnh mắt hơn so với đối thủ từ Apple trong cả môi trường đủ sáng và thiếu sáng.

Riêng về camera chính. Xét ở phương diện sản phẩm cao cấp, có lẽ Mi 6 vẫn còn nhiều hạn chế như tốc độ lấy nét chưa nhanh, khả năng xử lý nhiễu hạt còn kém. Tuy vậy khi đặt lên bàn cân về mức giá bán, chất lượng camera trên Mi 6 dễ dàng vượt mặt các đổi thủ cùng tầm tiền.

Camera trước được nâng cấp từ 4 UltraPixel lên 8 UltraPixel với cảm biến IMX268 khẩu độ f/2.0. Độ chi tiết của ảnh selfie so với Mi 5 và Mi 5s tốt hơn rõ rệt. Nhờ kích thước điểm ảnh lớn nên máy thu sáng tốt khi chụp ảnh selfie trong điều kiện tối. Ở điều kiện ánh sáng ban ngày, trong một số trường hợp máy đo hơi bị dư sáng, người dùng có thể chủ động hạ bớt độ sáng của ảnh trước khi ấn nút chụp chỉ băng 1 thao tác trượt nhẹ trên màn hình.

Cấu hình xử lý rất tốt, chip nhớ nhanh

Mi 6 có cấu hình xử lý không thua kém gì Samsung Galaxy S8 với vi xử lý Qualcomm Snapdragon 835 cùng 6GB RAM. Galaxy S8 và S8+ thậm chí chỉ bán giới hạn phiên bản 6GB RAM tại Hàn và Trung Quốc, chỉ tại Mĩ mới dùng vi xử lý Qualcomm. Vậy nên không phải đắn đo khi khẳng định Mi 6 đang là một trong những thiết bị Android có cấu hình mạnh mẽ nhất thời điểm này. GPU Adreno 540 xử lý đồ họa xuất sắc, tái hiện đầy đủ mọi hiệu ứng đồ họa phức tạp ở mọi tựa game nặng ở mức thiết lập cấu hình cao nhất. 6GB RAM DDR 4 của Mi 6 cũng cho máy một khả năng đa nhiệm rất tốt, thậm chí còn vượt mặt iPhone 7 Plus trong màn thử nghiệm với 12 game do chúng tôi thực hiện.

Qua các kết quả đo hiệu năng khả năng đọc ghi, có lẽ máy sử dụng bộ nhớ lưu trữ chuẩn UFS 2.1 mà Samsung cũng trang bị trên Galaxy S8. Bản thân Samsung và Huawei cũng đang dính bê bối trang bị lẫn cả chip nhớ thấp cấp hơn cho các máy cao cấp hiện tại của mình. Việc trang bị chip nhớ tốc độ cao khiến quá trình load game và ứng dụng rất nhanh, đặc biệt là tốc độ cài ứng dụng. Trải nghiệm thực tế khi tải về 1 ứng dụng khoảng 20-30MB, vừa chạm mốc tải xuống 100% thì sau vài giây đã báo đã cài đặt thành công.

Phần mềm không có gì đổi mới, cài tiếng Việt và dịch vụ Google khó khăn hơn

Với thiết bị của Xiaomi, chúng ta chỉ gần như có sự khác biệt về tính năng camera còn lại MIUI 8 trên tất cả các thiết bị từ giá rẻ đến cao cấp đều giống nhau. Có điều Mi 6 đang chạy trên nền tảng Android 7.1.1 mới nhất nhưng cũng không có gì đáng chú ý do Xiaomi đã tùy biến tới tận nhân của hệ điều hành.

Hiện tại, máy đã có ROM tiếng Việt cùng dịch vụ của Google do cộng đồng MIUI tự phát hành, không phải bản Global của Xiaomi nhưng cũng chưa ổn định và yêu cầu phải mở khóa bootloader. Thao tác mở khóa cũng không được thuận tiện. Đầu tiên các bạn phải đăng ký mở khóa, sẽ mất từ 3 ngày 1 tuần để được chấp thuận. Nếu tài khoản đã đăng ký thành công rồi thì các bạn lại phải chờ 72 tiếng (gần 3 ngày) do phần mềm unlock yêu cầu. Thao tác cài đặt Google Play dùng chống cháy tạm thời cũng hơi phức tạp cùng với mức giá bán còn chênh khá nhiều so với nội địa Trung Quốc là những rào cản để người quan tâm đắn đo suy nghĩ xem có nên mua Mi 6 ở thời điểm này hay không.

Huy Anh