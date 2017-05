Lộ ảnh so sánh khuôn đúc 3 phiên bản iPhone 2017

Hình ảnh khuôn mẫu của 3 model iPhone năm 2017 vừa bất ngờ rò rỉ.

Trang SlashLeaks vừa đăng tải một bức ảnh được cho là khuôn mẫu sử dụng trong sản xuất các model 2017. Hình ảnh bao gồm iPhone 7s, 7s Plus và phiên bản đặc biệt kỉ niệm 10 năm iPhone có mặt trên thị trường: iPhone 8.

Hình ảnh rò rỉ cho chúng ta cái nhìn tổng quát về thiết kế cũng như kích thước của 3 thiết bị này khi đặt cạnh nhau. iPhone 7s là mẫu nhỏ nhất trong số này và cũng là phiên bản duy nhất chỉ sử dụng một camera ở phía sau.

Với bức ảnh này, chúng ta càng có hi vọng về sự xuất hiện của iPhone 8 với kích thước lớn nhất (5.8 inch), nhỉnh hơn một chút so với iPhone 7s Plus. iPhone 8 được đồn sẽ sử dụng thiết kế với màn hình edge-to-edge (tràn cạnh) và hầu như không có viền. Trong đó, diện tích hiển thị thực tế là 5.15 inch, phần còn lại để tích hợp Touch ID ảo. Trong trường hợp chưa thể tích hợp Touch ID vào màn hình, Apple sẽ sử dụng phương án "B" với một nút Home vật lý ở phía sau.

Khuôn mẫu cũng cho thấy iPhone 8 sẽ sử dụng một hệ thống camera kép theo chiều dọc ở phía sau. Trong khi đó, máy ảnh kép của iPhone 7s Plus vẫn nằm ở vị trí như trên iPhone 7 Plus.

Theo Morgan Stanley, các phiên bản iPhone 2017 sẽ ra mắt đúng thời hạn (cuối tháng 9). Riêng phiên bản iPhone 8 sẽ có giá trên 1000 USD.

Bạch Đằng