Tính năng khử tiếng ồn trên tai nghe của HTC chỉ mới hoạt động với HTC U11

HTC U11 được trang bị một tai nghe khử tiếng ồn, tuy nhiên tai nghe chỉ có tác dụng khử ồn khi dùng trên HTC U11.

Tuần trước, HTC giới thiệu chiếc điện thoại mới nhất của mình là HTC U11. Năm nay, công ty đã biết lắng nghe người hâm mộ hơn khi trang bị cho thiết bị này tính năng chống thấm nước (IP67). Điều này có nghĩa là máy có thể chìm dưới nước ở độ sâu khoảng 1 mét trong 30 phút mà vẫn hoạt động bình thường.

Một tính năng khác cũng rất được trông đợi từ thiết bị này là thời gian sử dụng pin. Sau khi trang bị cho chiếc smartphone tầm trung HTC One X10 một thỏi pin 4000 mAh, người hâm mộ hi vọng HTC sẽ làm điều tương tự với HTC U11. Thật không may, HTC chỉ tích hợp một thỏi pin dung lượng 3000 mAh cho chiếc điện thoại mới của mình (nguyên nhân có thể xuất phát từ việc con chip Snapdragon 835 trên HTC U11 tiết kiệm điện năng tốt hơn).

HTC cũng cung cấp kèm theo cho người mua HTC U11 một bộ tai nghe có khả năng khử tiếng ồn. Tai nghe này được kết nối với HTC U11 thông qua cổng kết nối USB Type-C. Đương nhiên, nếu bạn không sở hữu HTC U11, bạn có thể tự hỏi liệu tính năng khử tiếng ồn của cặp tai nghe này có hoạt động với các thiết bị khác của HTC (hay của nhà sản xuất khác) hay không?

Jeff Gordon, Giám đốc PR của HTC cho biết mặc dù tai nghe này tương thích với bất kỳ điện thoại nào trang bị cổng âm thanh qua USB Type-C (ví dụ như HTC U Ultra, HTC U Play và HTC 10 EVO/HTC Bolt) nhưng tính năng khử tiếng ồn chỉ mới hoạt động với HTC U11.

Khi được hỏi tại sao HTC sử dụng tính năng "squeeze" (bóp vào thiết bị) để kích hoạt Edge Sense thay vì một nút vật lý, Jeff Gordon cho rằng tính năng của một nút rất hạn chế. Trong khi đó, các cảm biến làm việc với Edge Sense có tiềm năng để làm việc với một số "tương tác cảm ứng" khác nhau. Nói cách khác, HTC có một kế hoạch lớn dành cho Edge Sense và hiện tại "mọi thứ mới chỉ bắt đầu".

Bạch Đằng