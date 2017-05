Lộ ảnh iPad Pro 10.5 inch và 12.9 inch mới, có camera kép?

Trước thềm hội nghị WWDC vào tháng tới, bản render rõ nét của phiên bản iPad Pro 10.5 inch và iPad Pro 12.9 inch mới đã lộ diện trên các trang mạng.

Ming-Chi Kuo, chuyên gia phân tích thị trường của KGI và nhiều nguồn tin thân cận khác với Apple gần đây khẳng định công ty này sẽ giới thiệu phiên bản iPad Pro 10.5 inch vào tháng tới trong khuôn khổ Hội nghị WWDC.

Theo PhoneArena, mới đây họa sỹ kiêm nhà thiết kế Benjamin Geskin đã đăng tải một bộ ảnh render dành cho iPad Pro 10.5 inch và cả phiên bản mới của iPad Pro 12.9 inch. Bản thiết kế này dựa trên những tin đồn gần đây về 2 thiết bị.

Trái với những tin đồn trước đó, bản thiết kế của Benjamin Geskin không sử dụng màn hình Edge-to-edge (tràn cạnh) cho iPad Pro 10.5 inch mà chỉ làm mỏng bớt đường viền ở 2 cạnh bên. Geskin cho biết cạnh viền của iPad Pro 10.5 inch sẽ dày 7mm, tức là gần gấp đôi so với cạnh 4mm (theo tin đồn) của iPhone 8. Giống như iPhone 7, 7 Plus, nút Home vật lý sẽ được thay bằng nút Home cảm ứng với công nghệ phản hồi đặc biệt tạo cảm giác tương tác như với nút cứng. Điểm thú vị nữa nằm ở camera của hai thiết bị mới, cụm camera của iPad mới dường như dài ra và được dự đoán là sử dụng thiết kế camera kép tương tự iPhone 7 Plus.

Theo dự đoán, nhiều khả năng phiên bản iPad Pro 10.5 inch sẽ được tập trung cho đối tượng người dùng làm trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc về việc phiên bản này có kích thước chênh lệch không nhiều so với iPad Pro 9.7 inch hiện nay.

Một số hình ảnh rò rỉ của iPad Pro 10.5 inch và iPad Pro 12.9 inch mới:

Bạch Đằng