Facebook cho phép chat với bạn bè khi xem video trực tiếp

Facebook Live (phát video trực tiếp) là tính năng được rất nhiều người sử dụng để truyền những hình ảnh, khoảnh khắc mà họ muốn chia sẻ theo thời gian thực. Để việc xem video trực tiếp thú vị hơn, Facebook mới đây đã bổ sung 2 tính năng mới cho dịch vụ này: Live Chat with Friends và Live With.

Live Chat with Friends

Dù có thể bình luận trong lúc xem video trực tiếp, song thỉnh thoảng bạn lại muốn những bình luận này riêng tư hơn là chỉ để một số người nhìn thấy? Theo Android Authority, Live Chat with Friends giúp bạn trò chuyện với bạn bè trong khi xem video trực tiếp mà không cần chuyển qua lại giữa Facebook và Messenger. Cuộc trò chuyện có thể tiếp tục thông qua Messenger sau khi video trực tiếp kết thúc.

Live With

Không phải video trực tiếp nào cũng có nhiều người xem, đó là lý do Facebook giới thiệu Live With vào năm ngoái, tính năng cho phép người dùng mời bạn bè tham gia video trực tiếp của mình. Tuy vậy, không phải ai cũng dùng được Live With, bởi tính năng này chỉ dành cho các nhân vật nổi tiếng.

Tuy nhiên, cùng với Live Chat with Friends, Facebook cho biết sẽ cập nhật Live With đến toàn bộ người dùng thông thường. Hiện Live With mới chỉ cập nhật cho iOS, hy vọng tính năng này sẽ sớm có mặt trên Android trong thời gian tới.

Phúc Thịnh