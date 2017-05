DJI ra flycam Spark: nhỏ gọn và giá rẻ hơn

Kích thước của Spark, mẫu flycam rẻ nhất của DJI chỉ bằng một lon nước ngọt.

Cố gắng giảm kích thước chính là xu hướng của các hãng sản xuất drone (hay flycam) nổi tiếng trong thời gian gần đây giúp dễ dàng mang đi, luồn lách qua nhiều vị trí hẹp, và mẫu flycam mới nhất đến từ DJI mang tên Spark có cân nặng chỉ 0,5 pound (khoảng 226g). Dù có kích thước và cân nặng cực kỳ nhỏ gọn, nhưng Spark vẫn được trang bị đầy đủ các công nghệ tiên tiến từng xuất hiện trên mẫu Mavic Pro.

