Huawei nhập cuộc camera selfie 20MP với Nova 2/ 2 plus

Huawei vừa công bố hai mẫu điện thoại tầm trung là Nova 2 và Nova 2 Plus. Hai mẫu điện thoại này có thiết kế kim loại nguyên khối khá giống với chiếc Huawei Honor với thiết kế mặt sau gồm cụm camera kép và cảm biến vân tay ở giữa.

Theo Gsmarena, cả hai mẫu điện thoại đều có camera kép phía sau với một cảm biến 12MP, ống kính f/1.8 và một cảm biến 8MP hỗ trợ chế độ zoom quang học và chế độ tự động lấy nét. Nhưng điều Huawei muốn nhấn mạnh là hai mẫu điện thoại này là camera selfie có độ phân giải lên tới 20MP. Con số này có thể giúp hãng tiếp thị dễ dàng bởi vì ít người dùng biết rằng độ phân giải cao không phải là yếu tố quyết định chất lượng bức ảnh đẹp, mà cơ bản nó chỉ cho ra những bức ảnh có dung lượng lớn, có nghĩa là chiếm nhiều bộ nhớ của máy hơn.

Về thiết kế, Nova 2 và Nova 2 Plus đều có thiết kế nguyên khối bằng kim loại cao cấp, với độ dày 6,9mm. Cả hai đều sở hữu màn hình LCD với công nghệ LTPS, độ phân giải 1080px và màn hình cong 2,5D. Tuy nhiên, vẫn sẽ có điểm khác biệt nhỏ về kích thước màn hình trên Nova 2 là 5 inch và Nova 2 Plus là 5,5 inch.

Về cấu hình, Nova 2 và Nova 2 Plus sử dụng chip Kirin 659 octa-core do Huawei phát triển, RAM 4GB, đi kèm viên pin 2.950 mAh cho Nova 2 và 3.340 mAh cho Nova 2 Plus.

Cuối cùng, Huawei sẽ bán chiếc Nova 2, 4GB RAM, bộ nhớ trong 64GB với giá 2.500 nhân dân tệ (khoảng 365 USD), trong khi chiếc Nova 2 Plus, 4GB RAM, bộ nhớ trong 128GB sẽ có giá 2.900 nhân dân tệ (khoảng 420 USD). Khách hàng có thể đặt cọc trước 100 nhân dân tệ và nhận máy vào ngày 16/6. Dự tính Huawei sẽ phân phối hai thiết bị này tại thì trường Việt Nam trong thời gian tới.

Tài Lâm