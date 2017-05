Xiaomi chuẩn bị ra mắt Mi 6c?

Mi 6c là phiên bản tầm trung với cấu hình thấp hơn đôi chút so với Mi 6, mẫu flagship cao cấp nhất hiện nay của Xiaomi (Trung Quốc).

Xiaomi Mi 6

Theo PhoneArena, Mi 6c cũng là thiết bị dòng Mi c thứ 3 của Xiaomi sau Mi 4c và Mi 5c. Dù chưa ra mắt, nhưng cấu hình chi tiết của Mi 6c đã bị rò rỉ trên trang đánh giá GFXBench.

Dựa vào cấu hình trên, với tên mã Xiaomi Jason, máy có màn hình 5.1 inch Full HD, chip xử lý Snapdragon 660 8 nhân 2.2GHz, GPU Adreno 512, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB, camera sau 12MP, camera trước 5MP với nền tảng MIUI dựa trên Android 7.1.1 Nougat.

Nếu cấu hình trên là chính xác, có thể thấy sự khác biệt giữa Mi 6c so với Mi 6 chỉ nằm ở cấu hình: Snapdragon 660 so với Snapdragon 835. Dùng con chip yếu hơn, màn hình nhỏ hơn cũng đồng nghĩa rằng thời lượng pin trên Mi 6c tốt hơn so với Mi 6. Ngoài ra, camera trước trên Mi 6c là 4MP so với 8MP trên Mi 6, chưa rõ mặt sau có camera kép hay không.

Dự kiến giá bán của Mi 6c sẽ rẻ hơn Mi 6 hiện có giá khoảng 360 USD (8,2 triệu đồng) cho bản 64GB.

Phúc Thịnh