Trên tay Asus ZenBook 3 Deluxe: siêu nhẹ, cắm dây là thành máy chơi game

Tại sự kiện The Edge of Beyond diễn ra trước thềm Computex 2017, Asus đã giới thiệu chiếc ZenBook 3 Deluxe, bản nâng cấp của mẫu laptop siêu mỏng nhẹ được giới thiệu vào cuối năm ngoái.

Zenbook 3 Deluxe là chiếc laptop mỏng nhẹ với khả năng mở rộng cấu hình để chơi game mạnh mẽ

Asus gọi ZenBook 3 Deluxe là laptop 14 inch mỏng nhất thế giới với độ dày 12,9 mm, và trọng lượng cũng chỉ 1,1 kg tương đương chiếc ZenBook Flip S. Máy được thiết kế với một đường viền vàng chạy quanh thân rất nổi bật ở phiên bản màu đen. Viền màn hình mỏng đem lại kích thước chỉ tương đương các laptop 13 inch, với tỉ lệ màn hình/thân máy lên đến 84%. Đây cũng là laptop đầu tiên sử dụng kính bảo vệ Corning Gorilla Glass 5.

Dù là một chiếc máy tính hướng tới sự mỏng nhẹ, Asus vẫn trang bị cấu hình khá mạnh cho chiếc ZenBook 3 Deluxe. Phiên bản cao cấp nhất sở hữu vi xử lý Intel Core i7 dòng H, ổ SSD dung lượng 1TB, 15GB RAM và card đồ họa GTX 1050Ti. Máy cũng được trang bị 4 loa theo công nghệ của Harman Kardon, với 2 loa ở trên bàn phím và 2 loa phía dưới.

Đường viền màu vàng sẽ nổi bật hơn ở phiên bản màu đen

Máy tích hợp 4 loa, trong đó 2 loa được đặt phía trên bàn phím

Touchpad tích hợp cảm biến vân tay tương thích Windows Hello

Do được trang bị chuẩn kết nối Thunderbolt 3 thông qua cổng USB Type C (Asus không nói rõ máy có bao nhiêu cổng hỗ trợ Thunderbolt 3), ZenBook 3 Deluxe tương thích hoàn toàn với phụ kiện bổ sung sức mạnh đồ họa ROG XG Station 2. Đây là phụ kiện giúp máy có thêm khả năng xử lý đồ họa, chơi game từ card GTX 1080 TI. Card đồ họa này dư sức "cân" tất cả các game hiện nay trên độ phân giải Full HD của màn hình.

Tất nhiên, để có được khả năng này người dùng sẽ phải chi ra khá nhiều tiền, khoảng 500 bảng Anh (tương đương gần 15 triệu đồng). ROG XG Station 2 cũng được bán rất hạn chế, không được nhập về Việt Nam.

Phụ kiện XG Station 2 kết nối qua cổng USB Type C cho phép biến chiếc máy này thành cỗ máy chơi game hạng nặng

Tuấn Anh