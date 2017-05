Eve V - bản sao hoàn hảo của Surface Pro với cổng USB-C

Microsoft có nhiều lý do để không tích hợp cổng USB-C vào dòng Surface nổi tiếng của mình, một trong số đó là việc hãng cho rằng cổng giao tiếp này chưa thực sự phổ biến cho lắm. Tuy nhiên, không phải ai cũng suy nghĩ như vậy.

CEO của Eve-Tech Konstantinos Karatsevidis chính là một trong số đó. Công ty startup của ông vừa giới thiệu một chiếc convertible PC mang tên Eve-V - một bản sao hoàn hảo của Surface Pro với 2 cổng USB-C

Theo TheVerge, Eve-V sẽ được mang ra trưng bày tại triển lãm Computex đang diễn ra ở Đài Loan. Chiếc máy này dày hơn một chút so với Surface Pro, do đó sẽ có một cục pin to hơn. Máy có hệ thống làm mát với thiết kế không quạt, kết hợp với chip xử lý Intel Core i5 hoặc i7 dòng Y (dòng Core M tiết kiệm điện được Intel đổi tên) được cho là sẽ đẩy hiệu năng của con chip này lên mức cao nhất mà không ảnh hưởng tới thời lượng pin.

Nhiều người đã được trên tay Eve-V nhận xét máy khá chắc chắn, với thiết kế vát cạnh thân thiện hơn nhiều so với Surface Pro. Rõ ràng thiết kế máy sao chép y nguyên Surface Pro, do đó không còn từ nào để diễn tả ngoài việc bạn phải thốt lên là "(sao chép) quá đẹp"!

Eve-V có màn hình 12.3 inch, tỉ lệ 3:2, độ phân giải 2736x1824, sử dụng tấm nền tương tự Surface Pro nhưng có thêm lớp phủ chống phản xạ. Bút cảm ứng kèm theo máy được sản xuất cùng nơi với Surface Pro 2, 3, 4, do đó trông y hệt và thậm chí có thể sử dụng được trên Surface Pro luôn. Bàn phím máy có đèn nền RGB, hành trình phím sâu, đi cùng là trackpad Precision khá nhạy. Máy tích hợp cảm biến vân tay trên nút nguồn; có 2 cổng USB-C (trong đó 1 cổng hỗ trợ Thunderbolt 3), 2 cổng USB-A thông thường. Jack cắm tai nghe của Eve-V có bộ khuếch đại riêng.

Giá của Eve-V khá hời, chỉ 799 USD (hơn 18 triệu đồng), kèm bàn phím, bút và vỏ case có nam châm hút. Surface Pro cũng có giá tương tự, nhưng RAM chỉ bằng 1/2 (4GB) và lại không kèm bút hay bàn phím. Có thể nói Eve-V được cân bằng khá tốt giữa giá cả và hiệu năng.

Tất nhiên, "món hời" không phải dễ mà có được. Máy sẽ chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn, bởi Eve-Tech là một công ty nhỏ, và họ dường như đang đi theo con đường bán hàng trực tuyến giống OnePlus. Hãng dự kiến sẽ bắt đầu tung ra Eve-V trong vài tuần tới.

Tấn Minh