Trên tay Infinix S2: Điện thoại selfie góc rộng 135 độ

Xu hướng tập trung vào camera selfie đang được các hãng điện thoại đẩy tới cao trào, từ camera selfie "nhiều chấm" cho tới camera selfie "xóa phông" và gần đây là camera selfie góc rộng. Infinix S2 nhắm vào phân khúc tầm trung cũng không ngoại lệ khi trang bị camera selfie kép với góc rộng lên tới 135 độ.

Infinix S2

Infinix là công ty điện thoại có trụ sở ở Hồng Kông và chủ yếu nhắm vào các thị trường đang phát triển ở châu Á và châu Phi như Nigeria, Kenya, Philippines hay Việt Nam. Trước Infinix S2, họ cũng đã tung ra "thăm dò thị trường" trong nước một số mẫu như: Infinix Hot S, Infinix Hot 4, Infinix Hot Note, Infinix Note 3, Infinix Note 3 Pro, Infinix Zero 4 hay Infinix Zero 4 Plus.

Lần này, nhà sản xuất đến từ Hồng Kông tung ra Infinix S2 và cho biết đây cũng là smartphone có camera selfie kép với ống kính góc rộng lớn nhất hiện nay, lên mức 135 độ. Ngoài camera selfie góc rộng, Infinix cũng trang bị camera chính của máy có độ phân giải 13MP với khẩu độ f/2.2 hỗ trợ chụp chỉnh tay (Pro mode).

Ngoài điểm nhấn camera, cấu hình của máy chỉ nằm ở phân khúc tầm trung khi trang bị màn hình cảm ứng 5.2 inch độ phân giải HD, thiết kế cong 2.5D và bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass 3, chip 8 nhân 64-bit hỗ trợ 4G, RAM 3GB. Infinix S2 hỗ trợ 2 SIM (chuẩn micro SIM), sử dụng thỏi pin 3.000mAh và cài sẵn hệ điều hành XOS Chameleon v2.2 (tùy biến dựa trên Android 7.0).

Thiết kế

Infinix S2 sử dụng thiết kế vỏ kim loại nguyên khối và có độ bo nhẹ na ná như nhiều smartphone hiện nay trên thị trường, tuy nhiên viền của S2 có cắt vát nhẹ.

Mặt sau của máy có hai dải ăng-ten, camera chính, đèn LED trợ sáng và cảm biến vân tay đặt phía trên logo Infinix.

Phía đáy máy là cổng cắm Mini USB tiêu chuẩn và dải loa bố trí hai bên. Đường cắt vát của máy mang lại cảm giác thanh thoát nhưng có vẻ dễ xước sơn, điều này ít nhiều phản ánh chất lượng của phân khúc smartphone giá rẻ.

Nhìn từ trên xuống thì máy có độ mỏng tương đối và camera ở mặt sau hơi lồi nhẹ, phía trên chỉ có jack cắm tai nghe 3.5mm.

Các cạnh bên bố trí các phím chứng năng và khe cắm SIM/thẻ nhớ

Mặt trước máy nổi bật với camera selfie góc rộng (8MP) ở góc phải phía trên, bên cạnh đó là camera selfie thông thường (13MP), loa và cảm biến ánh sáng. Màn hình 5.2 inch của máy có độ phân giải HD và sử dụng tấm nền IPS LCD cho chất lượng ổn trong tầm giá, kể cả ở điều kiện ánh sáng ngoài trời.

Launcher mặc định của máy cho phép sắp xếp theo ký tự Alphabet

Điểm thú vị là Infinix S2 có thêm tùy chọn màu xanh Topaz Blue khá độc đáo bên cạnh các màu sắc phổ biến khác như vàng Champagne Gold, đen Quartz Black và hồng Sunset Pink.

Đáng tiếc là dù dãy phím điều hướng được đưa ra ngoài (sử dụng dãy phím cảm ứng cứng ngoài màn hình), nhưng do kích thước bé (là một chấm sáng) nên khó nhìn và gây ra một vài bất tiện khi sử dụng.

Nhìn chung, thiết kế của S2 chắc chắn và dễ cầm nắm, tuy nhiên không mang lại cảm giác khác biệt nhiều do sản phẩm vẫn sử dụng kiểu thiết kế "tương tự" nhiều smartphone trên thị trường. Điều này đòi hỏi họ phải cố gắng hơn trong các phiên bản tiếp theo cũng như củng cố về mặt hiệu năng trong các bản cập nhật để bù trừ cho mặt thiết kế sản phẩm.

Phần mềm

Giao diện chính của Infinix S2 và giao diện giới thiệu về phiên bản phần mềm của máy

Công bằng mà nói, trong phân khúc dưới 4 triệu đồng ít mẫu điện thoại được cập nhật lên Android 7.0 như Infinix S2. Trước đó, trong ngày đầu cầm máy, VnReview.vn nhận thấy Infinix S2 chỉ dùng bản tùy biến của Android 6.1 nhưng may thay tới khi ra mắt vào hôm 20/5 vừa rồi máy đã được cập nhật lên Android 7.0 (tùy biến XOS Chameleon v2.2).

Do chỉ có thời gian ngắn trải nghiệm nên chúng tôi chưa thể kết luận gì về hiệu năng của máy. Nhưng với cấu hình 3GB RAM, chip Mediatek tám lõi và 64GB bộ nhớ trong có thể nói Infinix S2 đáp ứng hầu hết các tác vụ sử dụng thường ngày của người dùng phổ thông khi kết hợp với thỏi pin 3.000mAh, kể cả chơi game.

Camera

Camera selfie góc rộng bố trí ở góc bên phải phía trên máy, trong khi đó camera còn lại bố trí ngay cạnh loa thoại, đối xứng với cảm biến tiệm cận/cảm biến ánh sáng.

Camera chính 13MP phía sau máy

Trước giờ, các camera selfie góc rộng khác chỉ dừng trong khoảng từ 84-120 độ, sở dĩ có giới hạn này là do góc càng rộng hình hình ảnh thu được càng bị biến dạng (méo), nếu độ biến dạng quá lớn thì hình ảnh khó chấp nhận và chỉ dùng cho một số mục đích nghệ thuật nhất định chứ không dùng cho người dùng phổ thông. Do vậy, việc trang bị camera selfie lên tới 135 độ khá mạo hiểm và đòi hỏi nhà sản xuất của Infinix S2 phải kiểm soát độ méo tốt để có thể cho ra hình ảnh "chấp nhận được".

So sánh ảnh chụp từ hai camera selfie của Infinix S2

Hình ảnh trải nghiệm thực tế ở trên phần nào phản ánh chất lượng của camera selfie góc rộng trên Infinix S2 ở mức khá, phù hợp với các tính huống selfie nhiều người hoặc trong các khung cảnh rộng cần lấy hậu trường. Còn nếu chỉ selfie một mình ở các khung cảnh thông thường có lẽ không nên dùng chế độ "wefie" vì độ méo khá lớn.

Ngoài selfie góc rộng, Infinix còn dùng module camera kép với độ phân giải 13MP và 8MP phục vụ cho selfie và đều dùng khẩu độ f/2.2. Tuy nhiên, cụm camera kép này không dùng để xóa phông hay phối hợp với nhau cùng một lúc mà là để tách biệt thành hai camera với hai chức năng khác nhau: selfie và "wefie" (selfie góc rộng).

Giao diện chụp với các bộ lọc màu (filter) khác nhau

Các kết quả chụp thử từ 4 filter khác nhau của camera chính trên Infinix S2

Camera chính của máy không phải là điểm nhấn nhưng lại gây ấn tượng với người viết nhờ chế độ chụp chỉnh tay (Pro mode) và khả năng kiểm soát chi tiết/nhiễu khi chụp thiếu sáng. Bên cạnh đó, camera của máy tích hợp sẵn một số chế độ lọc màu (filter) khá hay.

Ảnh chụp ra có độ chi tiết tương đối, cân bằng màu có thiên hướng ấm và kích thước ảnh dao động trong mức 2,5-5,5 MB. Đáng tiếc là chế độ chụp ảnh HDR của máy không hiệu quả, không khác biệt nhiều so với khi chụp ở chế độ tắt HDR và lưu ảnh HDR hơi chậm. Ngược lại, nếu bạn thích "quay tay" với chế độ chụp ảnh thủ công thì đây Infinix S2 là một sự lựa chọn tốt cho phân khúc giá rẻ, chế độ chỉnh tay của máy rất trực quan và dễ dùng, phù hợp để sử dụng phơi đêm (nên dùng kết hợp với tripod) hoặc chụp tĩnh vật.

Dưới đây là một số ảnh chụp nhanh từ camera của Infinix S2 (bấm vào ảnh để xem ảnh gốc):

Chụp selfie từ camera trước ở chế độ góc rộng

Ảnh chụp từ camera chính của máy ở điều kiện thiếu sáng trong khách sạn vào ban đêm

Ảnh chụp ở điều kiện ánh sáng ban ngày ở chế độ tự động

Ảnh chụp ngược sáng (có bật HDR) từ camera chính

Ảnh chụp ngược sáng (tắt HDR) từ camera chính

Tạm kết

Tuy máy không quá mạnh nhưng trong phân khúc chính hãng dưới 4 triệu đồng thì Infinix S2 có nhiều lợi thế về cấu hình ngoại trừ thương hiệu ít được biết đến. Camera selfie góc rộng 135 độ của máy là một lợi thế, với những người thích chụp ảnh selfie, hay đi du lịch hoặc có nhu cầu wefie nhiều. Bên cạnh đó, chế độ chỉnh tay và chất lượng của camera chính 13MP của máy cũng rất khá, có thể hữu dụng trong nhiều trường hợp.

Nếu bạn đang tìm một smartphone dưới 4 triệu đồng có cập nhật sẵn Android 7.0, camera selfie góc rộng, thiết kế kim loại nguyên khối và không quan tâm nhiều đến thương hiệu thì Infinix S2 là lựa chọn đáng cân nhắc. Nhưng nếu bạn rủng rỉnh hơn, có nhu cầu khác (ít selfie chẳng hạn) hoặc quan tâm đến thương hiệu thì có thể tìm đến các lựa chọn khác.

TM