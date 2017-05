Trên tay Asus ZenFone AR: 3 camera, RAM 8GB, hỗ trợ cả AR lẫn VR

Smartphone không phải là trọng tâm của Asus tại Computex năm nay. Tại sự kiện The Edge of Beyond trước thềm Computex, hãng này chỉ trưng bày duy nhất điện thoại ZenFone AR hỗ trợ công nghệ thực tế ảo tăng cường.

Công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reallity – AR) sử dụng camera để ghi lại môi trường xung quanh, sau đó dựng lên các sự vật khác ở gần đó để người dùng có thể tương tác qua màn hình thiết bị.

ZenFone AR được trang bị 3 camera

Đó là lý do chiếc ZenFone AR được trang bị tới 3 camera, trong đó có 1 camera ghi hình, 1 camera theo dõi chuyển động và 1 camera mắt cá để có thể vừa chụp, vừa đo đạc kích thước và chiều sâu của môi trường xung quanh.

Công nghệ AR có thể tái tạo các sự vật ảo và ghép vào môi trường thực tế

Trải nghiệm một chiếc BMW i Series với ZenFone AR

Asus đã kết hợp với BMW để tái tạo một chiếc i Series bằng ZenFone AR. Người dùng có thể nhìn từ xa hoặc "chui" vào trong xe để xem nội thất. Bên cạnh đó phần mềm còn có các tùy chọn như thay đổi mâm, màu sắc xe hoặc trang thiết bị nội thất. Ngoài AR, chiếc smartphone này cũng có thể sử dụng với một bộ kính và điều khiển để trải nghiệm các trò chơi thực tế ảo (VR).

Bên cạnh đó máy còn hỗ trợ thực tế ảo với các ứng dụng Google Daydream

ZenFone AR tương thích với cả hai nền tảng của Google cho thực tế ảo: Project Tango (AR) và Daydream (VR). Hiện tại có khoảng 100 ứng dụng AR và con số tương tự cho VR.

Thiết kế của chiếc điện thoại này không thực sự đặc sắc

Về mặt cấu hình, ZenFone AR sử dụng SoC Qualcomm Snapdragon 821, bộ nhớ trong tới 8GB và có màn hình 5.7 inch, độ phân giải Quad HD. Cấu hình mạnh mẽ này giúp cho trải nghiệm ứng dụng BMW khá mượt mà.

Đại diện của Asus cho rằng AR và VR (thực tế ảo) đang trở thành một xu hướng, và Asus sẽ bắt kịp xu hướng đó với chiếc ZenFone AR. Sản phẩm này hướng tới các thị trường đã phát triển, do đó Asus không có ý định bán ZenFone AR tại Việt Nam.

Anh Lê