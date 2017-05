Intel ra mắt vi xử lý Core i9 Extreme Edition 18 nhân/36 luồng: giá gần 2000 USD

Sau hàng loạt tin đồn về dòng chip mới của Intel, tại Computex 2017, hãng khổng lồ màu xanh dương đã chính thức công bố loạt sản phẩm mới này. Trong đó model cao nhất có giá xấp xỉ 2000 USD (khoảng 41 triệu đồng).

Thoạt nghe, bạn sẽ "hết hồn" với mức giá trên. Song nếu nhìn lại cách đây đúng 1 năm, khi Intel ra mắt loạt chip Broadwell-E với số nhân từ 6 - 10. Trong đó, model đắt nhất là Core i7-6950X có 10 nhân có giá lên đến... 1723 USD, hẳn bạn sẽ thấy loạt chip Core X trong lần ra mắt này cực kỳ "rẻ"! Mặc dù cả hai dòng chip mới và cũ này đều cùng sản xuất trên tiến trình 14 nm FinFET.

Nếu nhìn "sâu" hơn một chút, cách đây 1 năm, Intel bán con chip 6 nhân (i7-6800K) với giá 434 USD, thì nay cũng 6 nhân đó (i7-7800X), giá chỉ còn 389 USD. Không chỉ thế, xung nhịp con chip 6 nhân của 2017 cũng cao hơn (3,5/4 vs. 3,4/3,6 GHz). Nói cách khác, người dùng không chỉ bỏ ra ít tiền hơn mà còn được sở hữu con chip có hiệu năng cao hơn (tuy dung lượng cache thấp hơn). Riêng model 6 nhân 2016 khác (i7-6850K) chỉ hơn ở xung nhịp và số lane PCIe 3.0 nhưng có giá lên 617 USD!

So sánh bảng giá các chip Broadwell-E và Skylake-X khi vừa ra mắt

Tương tự, các model 8 nhân (i7-6900K vs. i7-7820X), 10 nhân (i7-6950X vs. i9-7900X) của năm nay đều giảm giá đáng kể so với 2016. Năm ngoái để sở hữu con chip Intel 8 nhân, người dùng phải bỏ ra không dưới 1000 USD. Con số của 2017 nay chỉ còn 600 USD. Con chip Intel 10 nhân 2016 đắt gần bằng con chip Intel 18 nhân của 2017! Còn chip Intel 10 nhân 2017 thậm chí còn rẻ hơn con chip Intel 8 nhân 2016!

Do đâu mà Intel có đợt "sale off" chip tính theo "giá từng nhân" nhiều đến vậy? Với những ai quan tâm thị trường PC, hẳn bạn đã có câu trả lời - loạt chip AMD Ryzen dựa trên kiến trúc Zen vừa được ra mắt đầu năm nay chính là nguyên nhân. Với giá chỉ bằng một nửa Core i7-6900K nhưng cho hiệu năng ngang ngửa, Ryzen 7 1800X hiện là đại diện cao cấp nhất mà AMD đang có (không tính tới Threadripper vì chưa có giá chính thức). Đây cũng chính là model cơ sở để Intel ra mắt loạt chip Core X tại Computex này. Với giá 600 USD, rõ ràng Intel định vị Core i7-7820X (8 nhân @ 3,6/4,3 GHz) sẽ "trên cơ" Ryzen 7 1800X (8 nhân @ 3,6/4 GHz). Giống như vậy, Core i7-7800X tuy có ít nhân hơn (6 nhân @ 3,5/4 GHz) sẽ "5 ăn 5 thua" với Ryzen 7 1700X (8 nhân @ 3,4/3,8 GHz).

Sơ đồ khối die chip Skylake-X 18 nhân

Các đặc tính của nền tảng socket LGA 2066 (socket R) dựa trên chipset Intel X299

Song có một chi tiết đáng chú ý ở lần ra mắt này là trừ các model 10 nhân trở xuống, các model có giá trên 1000 USD của Intel đều không có các thông số kỹ thuật cụ thể (trừ số lượng nhân, socket sử dụng và giá thành). Điều này đặt ra câu hỏi rằng phải chăng Intel đang "chờ" AMD "tung bài" Threadripper rồi mới quyết định thông số cho Skylake-X? Nếu quả vậy, có vẻ Intel đã không còn tự tin về vị thế độc tôn của chính họ nữa. Trong nhiều năm qua, Intel là người định nghĩa ra mọi cuộc chơi ở PC. Hãng này thiết lập các mức giá, chủng loại socket, chipset... Nhưng tới Computex này, khí thế đó dường như đã không còn nữa.

Dù sao, sự cạnh tranh đã giúp người dùng được hưởng lợi. Ít nhất, bạn đã có thể mua chip nhiều nhân của Intel với giá "hợp lý" hơn 1 năm trước...

Huyền Thế