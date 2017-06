Samsung ra mắt Galaxy S8 phiên bản "Cướp biển vùng Caribbean"

Samsung ra mắt Galaxy S8 phiên bản "Cướp biển vùng Caribbean"

Thay vì sở hữu chiếc Galaxy S8 kiểu dáng phổ biến trên thị trường thì bạn có thể chọn cho mình chiếc Galaxy S8 phiên bản "Cướp biển vùng Caribbean" với giá 880 USD (khoảng 20 triệu đồng).

Sau sự thành công của bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus, mới đây Samsung đã cho ra mắt phiên bản đặc biệt ăn theo bộ phim bom tấn được ưa chuộng. Đó là chiếc Galaxy S8 phiên bản "Cướp biển vùng Caribbean" với giá 880 USD, khoảng trên 20 triệu đồng.

Chiếc Galaxy S8 phiên bản "Cướp biển vùng Caribbean" sẽ có RAM 4GB, đi kèm bộ nhớ trong 64GB. Khác với phiên bản Iron Man và phiên bản Batman trong bộ phim "Injustice: Gods Among Us", thiết kế của phiên bản "Cướp biển vùng Caribbean" có màu đen tuyền không khác gì phiên bản bình thường, ngoại trừ theme được cài sẵn trong máy. Tuy nhiên, thiết kế vỏ hộp bên ngoài trông như một chiếc gương khó báu khá ấn tượng và đầy ma mị, cùng với chiếc nhẫn và vỏ điện thoại in hình đầu lâu và tựa đề phim "Cướp biển vùng Caribbean" của hãng Disney.

Trước mắt, Galaxy S8 phiên bản "Cướp biển vùng Caribbean" chỉ được bày bán tại thị trường Trung Quốc thông qua hãng bán lẻ JD.com.

Đoạn video giới thiệu của Samsung Galaxy S8 phiên bản "Cướp biển vùng Caribbean"

Tài Lâm