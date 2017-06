JPMorgan: Apple sẽ demo iPhone 8 tại WWDC 2017

WWDC 2017 sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 5/6 theo giờ địa phương (tức 0h sáng ngày 6/6, giờ Việt Nam). Theo truyền thống, WWDC là một sự kiện tập trung vào mảng phần mềm cho các thiết bị Apple. Quả táo dự kiến sẽ giới thiệu phiên bản mới nhất của iOS, Apple Watch OS và Mac OS. Apple cũng được cho là sẽ công bố các sản phẩm phần cứng như MacBook Pro mới, iPad Pro 2 và loa Siri. Tuy vậy, JPMorgan dự đoán Apple sẽ giới thiệu bản Preview của iPhone 8 tại sự kiện này.

Bản Preview của iPhone 8

TờValuewalk (Mỹ) dẫn lời nhà phân tích Rod Hall của JPMorgan cho biết có "một số khả năng" rằng Apple demo chiếc iPhone 8 tại WWDC lần này. Đây không phải là lần đầu tiên Hall đưa ra tuyên bố như vậy. Trong tuần đầu tiên của tháng 5, nhà phân tích này cũng từng nói về thiết kế của chiếc iPhone kỉ niệm 10 năm ra mắt sẽ được giới thiệu tại WWDC. Hall cho biết chiếc iPhone 8 sẽ có màn hình vô cực giống như Galaxy S8. Điều đó có thể trở thành sự thật khi các thông tin rò rỉ gần đây đã chỉ ra rằng thiết bị sẽ có màn hình OLED với viền benzel rất mỏng.

Tuy vậy, những tin đồn gần đây lại cho rằng Apple đang gặp khó khăn trong việc tích hợp tính năng quét vân tay và module cảm biến 3D vào trong màn hình hiển thịcủa iPhone mới. Điều đó có thể buộc Apple sẽ ra mắt iPhone 8 muộn hơn. Ngay cả nhà phân tích Ming-Chi Kuo của KGI Securities, người từng đưa ra những dự đoán rất chính xác về các sản phẩm Apple, cũng tin rằng việc phát hành iPhone 8 sẽ bị đẩy xuống tháng 10 hoặc tháng 11 chứ không phải vào tháng 9 như trước đây.

Dù vậy, Rod Hall cũng nói rằng Apple sẽ giới thiệu bản Preview của iPhone 8 tại WWDC và tung sản phẩm này ra thị trường vào tháng 9 cùng với iPhone 7S và 7S Plus. Như vậy là sẽ không có sự chậm trễ của Apple khi ra mắt iPhone 8. Việc Apple thông báo trước về chiếc iPhone kỷ niệm 10 năm tại WWDC có thể giúp hãng thu hút một số lớn người dùng đang có ý định mua Galaxy S8.

Tại sao Apple chọn WWDC để demo iPhone 8?

Apple thường có truyền thống công bố iPhone mới trong tháng 9, giúp hãng đẩy mạnh doanh thu trong mùa lễ và những tháng cuối năm. Chiếc iPhone gần nhất được công bố tại WWDC là iPhone 4 vào năm 2010. Nhà phân tích của JPMorgan cho rằng các tính năng mới thú vị như module cảm biến 3D và kích thước lớn hơn là lý do khiến Apple sẽ giới thiệu thiết bị này vào tháng 6.

Hall nói thêm rằng Apple sẽ giới thiệu iPad Pro 10.5 inch và iPad Pro 2 tại sự kiện này. Các thiết bị khác dự kiến sẽ ra mắt tại WWDC bao gồm Apple TV mới và loa Siri, đối thủ của Amazon Echo. Loa Siri hiện đã được sản xuất hàng loạt. Nếu thông tin từ JPMorgan và các dự đoán gần đây là chính xác, Apple có thể sẽ làm mới gần như toàn bộ "đội hình" phần cứng của mình tại sự kiện WWDC sắp tới.

iPhone 8 có bị chậm trễ?

Ngày phát hành iPhone 8 vẫn còn là một điều bí ẩn. Nếu không phải là tại WWDC, Apple có thể sẽ công bố smartphone này với iPhone 7S và 7S Plus vào tháng 9. Theo Ming-Chi Kuo, hai thiết bị di động khác sẽ được bán ra vào tháng 9, trong khi chiếc iPhone kỷ niệm 10 năm có thể chậm bán ra cho đến tháng 10 hoặc tháng 11. iPhone 8 cũng có thể được bán ra từ tháng 9, nhưng sẽ được bán với số lượng hạn chế.

Tuy nhiên, tài khoản Twitter Tipster (@OnLeaks) dẫn lời các nguồn tin từ đối tác Apple ở châu Á rằng sẽ không có sự chậm trễ khi iPhone 8 ra mắt. Các nhà cung cấp của Apple đã bắt đầu sản xuất hàng loạt iPhone mới. @OnLeaks tuyên bố thiết bị này sẽ được sản xuất vào tháng 8, trước khi ra mắt vào tháng 9. Cả Ming-Chi Kuo và @OnLeaks đều có các "thành tích" dự đoán đã được chứng minhvề độ chính xác, vì vậy thật khó để nói ai sẽ là người đoán đúng.

iPhone 8 sẽ nhỏ hơn iPhone 7 Plus

Trong vài tuần gần đây, chúng ta đã được xem các hình ảnh, các bản vẽ CAD rò rỉ về kích thước của iPhone 8. Các thông tin rò rỉ tiết lộ rằng thiết bị sẽ chỉ hơi dài và dày hơn iPhone 7 (4.7 inch), mặc dù iPhone 8 sẽ sử dụng màn hình OLED rộng 5.8 inch. Các so sánh gần đây cho thấy iPhone 8 sẽ nhỏ hơn đáng kể so với iPhone 7 Plusvới màn hình 5.5 inch.

Chiếc iPhone kỷ niệm 10 năm sẽ có sử dụng màn hình OLED với viền rất mỏng, và không có nút Home. Đó là lý do tại sao nó có màn hình hiển thị 5.8 inch nhưng trông lại nhỏ như iPhone 7 4.7 inch. Cảm biến vân tay Touch ID cũng được cho là sẽ được tích hợp vào màn hình. Các tính năng mới khác có thể kể tới là sạc không dây, tăng cường thực tế ảo, chống thấm nước và nhận diện khuôn mặt.

Giá bán của iPhone 8

Nhờ những tính năng mới và các thay đổi thiết kế, iPhone 8 sẽ là chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Một số báo cáo cho rằng thậm chí iPhone 8 có thể được bán với giá hơn 1.000 USD. Nhà phân tích Simona Jankowski của Goldman Sachs ước tính rằng giá nguyên liệu để sản xuất iPhone 8 sẽ tăng ít nhất 70 USD so với iPhone 7 Plus. Phiên bản iPhone đắt nhất là iPhone 7 Plus bản 256GB có giá 969 USD. Vì vậy, việc phá vỡ rào cản 1.000 USD là điều có thể xảy ra với iPhone 8.

Jankowski dự đoán rằng iPhone 8 bản 128GB sẽ có giá 999 USD và bản 256GB sẽ khiến người sử dụng phải trả 1.099 USD. Sẽ không có lựa chọn lưu trữ 32GB hoặc 64GB. Tuy nhiên, Steven Milunovich thuộc UBS Securities dự đoán rằng iPhone 8 sẽ có giá 870 USD cho bản có bộ nhớ thấp nhất, và bản có bộ nhớ lưu trữ cao nhất sẽ có giá 1.070 USD.

G.L