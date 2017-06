Apple ra mắt iOS 11: Làm mới Control Center và App Store, hỗ trợ iPad tốt hơn

iOS 11 ra mắt với rất nhiều tính năng mới, đặc biệt là khả năng hỗ trợ đa nhiệm tuyệt vời dành cho iPad.

Được CEO Tim Cook giới thiệu tại hội nghị WWDC 2017 vừa diễn ra, phiên bản iOS tiếp theo dành cho hàng triệu thiết bị iDevices với những cải tiến đáng giá dành cho "công nghệ cốt lõi", hàng loạt tính năng mới cực kỳ thú vị người dùng, bao gồm những tính năng dành riêng cho iPad. Theo TheVerge, dự kiến Apple sẽ phát hành chính thức iOS 11 vào mùa thu năm nay cùng với iPhone mới ra mắt vào tháng 9 tới.

Tính năng đầu tiên là khả năng đồng bộ tin nhắn giữa iOS và macOS. Nếu bạn xóa một tin nhắn trên iPhone hay iPad, chúng cũng sẽ biến mất ngay lập tức trên máy Mac.

Apple Pay

Dịch vụ thanh toán Apple Pay cũng bổ sung tính năng chuyển tiền từ người sang người ngay trong ứng dụng nhắn tin Messages. Với Apple Pay Cash Card, bạn có thể lưu trữ khoản tiền nhận được từ người khác, chuyển chúng sang tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng.

Siri

Trước hết, hãng đã cải tiến giọng nói của Siri mang phong thái tự nhiên, gần gũi hơn với người dùng. Siri giờ cũng hỗ trợ khả năng dịch trực tiếp nhiều ngôn ngữ (bao gồm Tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha).

Một tính năng "thông minh" khác cho phép Siri đưa ra gợi ý mà nó cho rằng bạn sẽ thích, và có thể dự đoán những gì bạn muốn làm sau đó. Gợi ý được đưa ra dựa trên thói quen sử dụng của người dùng. Ví dụ, Siri có thể biết được sở thích duyệt web của bạn để đưa ra gợi ý khi nhắn tin hoặc gửi email.

Siri làm được điều này nhờ tính năng gọi là "học tập thiết bị" (on-device learning). Tính năng này được đồng bộ giữa nhiều thiết bị Apple khác nhau, hãng cũng đảm bảo sự an toàn riêng tư về thông tin cho bạn, chúng chỉ được xem bởi bạn và thiết bị của bạn mà thôi.

Camera

iOS 11 cho phép người dùng iPhone 7 Plus chụp ảnh chân dung kết hợp chống rung quang học, đèn flash hoặc HDR. Hiệu ứng vòng lặp và Bounce được bổ sung cho Live Photos. Ngoài ra, ảnh chụp từ thiết bị sẽ có dung lượng nhỏ hơn với định dạng High Efficiency Image File Format (HEIF) cho khả năng nén ảnh cao hơn 2 lần JPEG.

Control Center

Apple đã thiết kế lại hoàn toàn Control Center trên iOS 11. Người dùng có thể vuốt từ dưới màn hình để tùy chỉnh các thiết lập quen thuộc, tắt bật/chuyển nhạc trên cùng một màn hình, dùng 3D Touch để xem những cài đặt chi tiết hơn.

Dành cho iPad: Dock, Kéo và thả, App Switcher mới

Apple đã ưu ái gọi iOS 11 là bản nâng cấp iOS lớn nhất dành cho iPad. Đầu tiên là Dock, hãng đã mang thanh dock từ macOS lên iPad, và người dùng có thể thêm bất cứ ứng dụng nào mà họ muốn, vuốt từ dưới lên trong bất kỳ ứng dụng nào để chuyển ứng dụng một cách nhanh chóng.

Thứ hai là "kéo và thả" (Drag and drop), bạn có thể nhanh chóng kéo nội dung từ ứng dụng này rồi thả chúng vào ứng dụng đang chạy song song bên kia.

iOS 11 cũng có thể "nhớ" các ứng dụng mà bạn đang chạy song song, ví dụ nếu đang chạy song song Safari và Chrome, bạn có thể chuyển sang Gmail rồi cho chạy song song với YouTube, sau đó quay lại Safari và vẫn có thể tiếp tục dùng nó với Chrome chứ không cần kích hoạt lại chế độ chia màn hình rồi chọn lại app như trước.

Màn hình chuyển ứng dụng trên iPad cũng được làm mới, thử vuốt từ dưới lên và bạn sẽ thấy thanh dock, các ứng dụng đang mở cùng Control Center nằm trên một màn hình, rất tuyệt vời đúng không?

Files

Cuối cùng thì trình quản lý file đã được tích hợp vào iOS 11, nhưng chỉ dành cho iPad. Đây là ứng dụng cho phép quản lý dữ liệu cá nhân trên máy, khả năng hỗ trợ các kho lưu trữ bên thứ ba như Google Drive, Dropbox, Box, Adobe Cloud,…

Apple Maps

Ứng dụng bản đồ Apple Maps được bổ sung thêm "bản đồ trong nhà" dành cho sân bay, trung tâm mua sắm tại một số thành phố nhất định được hỗ trợ. Được biết, các trung tâm thương mại lớn tại Mỹ cùng 20 sân bay lớn tại Mỹ và quốc tế sẽ bắt đầu hỗ trợ "Apple Maps trong nhà" trong thời gian tới.

iOS 11 cũng bổ sung những cải tiến mới dành cho Maps khi lái xe. Hướng dẫn chỉ đường và giới hạn tốc độ sẽ giúp bạn chạy đúng luật khi đi vào đường lạ, tính năng Do Not Disturb While Driving (không làm phiền khi lái xe) sẽ loại bỏ các thông báo không cần thiết làm sáng màn hình có thể khiến bạn mất tập trung. Mặc định, thông báo tin nhắn sẽ không được hiển thị dù đó là tin nhắn khẩn cấp.

Apple Music, AirPlay 2, HomeKit 2

iOS 11 hỗ trợ kết nối nhiều hệ thống âm thanh trong nhiều phòng lại với nhau giữa iPhone, iPad và những hệ thống loa từ bên thứ ba.

Dịch vụ nghe nhạc Apple Music còn có thêm một yếu tố xã hội rất cần thiết, cho phép theo dõi bạn bè đang nghe gì. Giống như Spotify, bạn có thể nghe riêng nếu không muốn nghe chung với bạn bè hoặc không muốn họ nhảy vào cuộc vui của bản thân.

App Store hoàn toàn mới

Apple đã thiết kế lại hoàn toàn kho ứng dụng App Store trên iOS 11. Phần Today (Hôm nay) hiển thị mẹo sử dụng và những ứng dụng đáng chú ý. Trò chơi được tách ra thành tab Games riêng biệt với Apps (ứng dụng thông thường). Danh sách những dịch vụ, vật phẩm mua trong ứng dụng cũng có thể được lập trình viên đưa ra ngay trong trang giới thiệu app của App Store mà không cần bắt người dùng vào ứng dụng như trước.

ARKit

Apple sẽ tích hợp khả năng hỗ trợ thực tế ảo tăng cường (AR) trực tiếp vào iOS, giúp nhà phát triển tạo ra những công cụ cần thiết nhằm mang đến những trải nghiệm hiện đại, tuyệt vời cho người dùng.

Vẫn còn đó rất nhiều tính năng mới trên iOS 11 đang chờ bạn đọc khám phá.

Thiết bị nào hỗ trợ iOS 11?

Theo Apple, iOS 11 sẽ hỗ trợ iPhone 5s trở về sau, tất cả dòng iPad Air và iPad Pro, iPad 9.7 inch, iPad Mini 2 trở về sau và iPod Touch thế hệ thứ 6. Một số tính năng chuyển tiền trong Apple Pay chỉ có mặt trên những thiết bị mới hơn.

Danh sách các thiết bị tương thích với iOS 11

Phúc Thịnh