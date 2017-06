OnePlus 5 sẽ chính thức ra mắt ngày 20 tháng 6

Việc OnePlus 5 sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 6 ít nhiều cũng đã được đoán trước bởi những tin đồn cách đây không lâu. Và hôm nay, nhà sản xuất đến từ Trung Quốc đã chính thức xác nhận thông tin này, hé lộ sự kiện ra mắt cho flagship tiếp theo của họ.

Theo GSM Arena, OnePlus đã gửi những email nhằm nhắc nhở mọi người chuẩn bị cho sự kiện live stream sắp đến dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6 lúc 11 giờ đêm theo giờ Việt Nam. OnePlus thậm chí còn tạo một trang web riêng cho đợt ra mắt của họ lần này. Dù trong hình đã có khá đầy đủ những thông tin cần thiết nhưng bạn vẫn có thể điền địa chỉ email của bạn phòng khi bỏ lỡ những thông tin mới nhất về siêu phẩm này.

Máy được tiết lộ là sử dụng chip Snapdragon 835 cùng với nhiều phiên bản màu sắc khác nhau. Ngoài ra máy cũng được cho là có thân hình mỏng hơn so với những siêu phẩm cạnh tranh khác. Bên cạnh "tập trung vào những thế mạnh" (focus on what matters) nhằm ám chỉ về cấu hình, camera kép như những tin đồn trước đây cũng là thứ mà chúng ta nên mong chờ ở OnePlus 5 lần này. Hiệu ứng xóa phông và tính năng lấy nét sau có lẽ mới là những tính năng xứng đáng với câu slogan ở trên và đủ sức làm thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ.

Trương Văn Thuyết