Rò rỉ bản vẽ tiết lộ kích thước của iPhone 7s và iPhone 8

Apple đang trong quá trình sản xuất bản thương mại của iPhone 7s Plus và iPhone 8. Bản vẽ cùng với kích thước chính xác của hai mẫu điện thoại này cũng đã được xác nhận.

Bản vẽ kích thước của iPhone 7s Plus

Bản vẽ kích thước của iPhone 8

Theo GsmArena, bản vẽ của hai sản phẩm tiếp theo của Apple cũng tương tự với những thông tin bị rò rỉ trước đó. Theo đó, iPhone 7s Plus sẽ có kích thước lớn hơn một chút so với iPhone 7.

Chiếc iPhone 8 sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Thiết bị sẽ có kích thước lớn hơn chiếc iPhone 7 nhưng sẽ không lớn bằng chiếc iPhone 7 Plus. Nếu chiếc điện thoại sở hữu kích thước màn hình là 5.8 inch thì viền kim loại trên chiếc iPhone 8 sẽ nhỏ hơn so với Galaxy s8 ( với kích thước chỉ 148,9 mm). Thật không may, bản vẽ rò rĩ không bao gồm kích thước màn hình cũng như các thông số kĩ thuật khác, chẳng hạn như camera lồi hay lõm.

Đây là một hình ảnh 3D mẫu cho thấy iPhone 8 sẽ trông như thế nào.Viền kim loại sẽ có hình dạng phù hợp với một chiếc điện thoại sở hữu màn hình 5.8 inch cùng với chiều dài 143,4 mm. Bản vẽ này trùng khớp với những thông tin rò rỉ trước đó, dù rằng vị trí cảm biến vân tay trên điện thoại vẫn chưa được xác nhận.

Tài Lâm