Cận cảnh Blackview A9 Pro: smartphone giá rẻ chạy Android 7

A9 Pro là smartphone được trang bị bộ đôi camera kép ở mặt lưng với độ phân giải 8 và 0.3 MP. Bên trong máy là chip lõi tứ MediaTek MT6737 tốc độ 1.3Ghz, 2GB RAM và 16GB bộ nhớ trong.

Blackview A9 Pro

Sau BV 7000 Pro và P2, công ty Trung Quốc đã tung ra mẫu smartphone tiếp theo của mình trong năm nay với tên gọi A9 Pro. Đây là một trong số những smartphone chạy Android 7 có mức giá rẻ (100 USD – 2,3 triệu đồng, giá tại thị trường nội địa, giá khi về tới Việt Nam sẽ cao hơn khoảng 500-700 ngàn đồng) nhưng đi kèm với nó là câú hình thấp, chụp ảnh chất lượng không cao. Chúng tôi mới sử dụng máy trong khoảng thời gian ngắn nên bài viết này chỉ là vài chia sẻ nhanh về những ấn tượng ban đầu với sản phẩm.

Thiết kế

Nhìn bên ngoài, chiếc A9 Pro có những đặc điểm giống với cả dòng Galaxy của Samsung và iPhone của Apple: Nút Home ở mặt trước có thiết kế giống với nút Home đặc trưng trên các điện thoại Galaxy, trong khi đó cụm camera kép ở mặt sau lại được bố trí lệch về góc trái rất giống với kiểu bố trí camera trên iPhone. Dù vậy, cụm camera kép trên A9 Pro không bị lồi như trên iPhone 7 Plus.

A9 Pro sở hữu bộ khung kim loại, với mặt lưng bằng nhựa có thể tháo rời. Tuy là nắp lưng và khung là hai chất liệu khác nhưng do được gia công tốt nên khi cầm máy rất chắc chắn, phần khung kim loại cho cảm giác cao cấp chứ không phải là một thiết bị giá rẻ. Chiếc A9 Pro mà tôi được trải nghiệm được phủ hoàn toàn màu vàng nhẹ nhìn khá đơn điệu và có tên gọi Champagne Gold. Ngoài ra còn có phiên bản màu đen Matte Black, màu trắng Pearl White và xanh Iron Blue.

4 màu sắc của A9 Pro

Với kích thước 14.36 x 7.24 x 0.92 cm (dài, rộng, dày), A9 Pro cho cảm giác khá dày (0,92 cm) và nặng (175g) cho một chiếc smartphone có màn hình 5 inch. Dù vậy các thông số kích thước và trọng lượng của máy vẫn nhỉnh hơn so với các smartphone 5 inch khác như Zuk Z2 hoặc dòng Redmi.

Mặt trước máy sở hữu màn hình với mặt kính cong 2.5D, một xu hướng trên các dòng điện thoại hiện nay - với ưu điểm là phần viền tràn xuống cạnh tạo sự mềm mại khi cầm nắm đồng thời giúp máy có hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt hơn khi nhìn vào. Và cũng chính mặt kính cong 2.5D này đem lại cảm giác về viền màn hình mỏng hơn, nhưng thực tế thì không phải như vậy.

Phía dưới màn hình là nút Home cảm ứng tích hợp máy quét vân tay, tương tự như nút Home trên bộ đôi iPhone 7 của Apple. Nhà sản xuất đã quyết định không trang bị các nút cảm ứng điện dung bên cạnh nút Home, khiến cho tất cả tương tác phía ngoài màn hình sẽ tập trung vào nút cảm ứng này. Bạn chạm nhẹ để sử dụng thao tác Back và chạm giữ lâu hơn để về màn hình Home. Nếu muốn sử dụng các nút cảm ứng tích hợp trong màn hình, bạn có thể bật thanh điều hướng để tương tác nhiều hơn nữa trong mục Setting.

Nút Home cảm ứng tương tích hợp cảm biến vân tay

Màn hình

Màn hình của máy khá đẹp và sắc nét dù độ phân giải không cao. Sản phẩm được trang bị tấm nền IPS LCD nhưng độ phân giải vẫn chỉ ở mức HD 720p thay vì Full HD. Máy thể hiện màu sắc tươi tắn với công nghệ hiển thị MiraVision, góc nhìn rộng nhưng khi ra ngoài trời mặt kính hơi bóng và khó nhìn.

Nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy có một khoảng không giữa panel phía dưới so với kính màn hình phía trên. Về mặt lý thuyết, điều này sẽ giúp tăng độ tương phản và khử ánh sáng phản chiếu ngược lại. Độ sáng tối đa của màn hình đạt khoảng 400 nits, đủ dùng nhưng không xuất sắc.

A9 Pro cũng trang bị tính năng khá tiện dụng là nhận diện cử chỉ khi màn hình tắt. Với tính năng này thì bạn có thể double tap để mở máy hoặc vẽ chữ cái để mở nhanh các ứng dụng tùy chọn.

A9 Pro hỗ trợ 13 cử chỉ khi màn hình tắt

Phần mềm và trải nghiệm

Điều bất ngờ là chiếc smartphone A9 Pro khi bán ra đã được cài sẵn Android 7.0 Nougat. Phần mềm của A9 Pro có giao diện khá sặc sỡ, tương tự như phong cách thường thấy của những mẫu điện thoại Trung Quốc. Giao diện của A9 Pro có tên gọi là Launcher 3, các icon ứng dụng được đặt trong các hình vuông bo tròn ở các góc nên nhìn bị nhỏ lại. Nhà sản xuất cũng không cho phép người dùng thay đổi giao diện, và nếu không thích giao diện này, bạn sẽ phải cài thêm Launcher từ bên thứ 3.

Giao diện Laucher 3 trên A9 Pro

Dù chạy hệ điều hành mới nhất là Android 7 nhưng các thao tác trên màn hình chính vẫn diễn ra trơn tru và mượt mà. Tuy nhiên chạy đa nhiệm sẽ là thách thức lớn đối với một smartphone có 2GB RAM, bởi bộ nhớ của máy sẽ bị đầy rất nhanh sau khi mở nhiều ứng dụng.

So với chiếc LG G3 mà tôi đang dùng, A9 Pro cho thời gian mở ứng dụng chậm hơn, nhưng nó vẫn đủ sức chạy tốt nhiều ứng dụng và game nặng như Asphalt Xtreme, Need for speed: No limited, Mordern Combat 5, Gangstar Vegas 4… Với chip MediaTek MT6737 1.3GHz, GPU Mali T720 MP2 550 MHz, hiện tượng giật, lag đôi khi xuất hiện nhưng không ảnh hưởng nhiều tới trải nghiệm game trên chiếc A9 Pro.

Bộ cảm biến dấu vân tay trên máy khá chính xác nhưng hơi chậm. Tôi nhận thấy khi đưa ngón tay chạm vào nút Home thì máy sẽ mất khoảng 1 - 3 giây cho đến khi màn hình bật sáng.

Chiếc smartphone Trung Quốc có một loa ở cạnh dưới với âm lượng và chất lượng ở mức trung bình. Tôi gặp đôi chút khó khăn khi nghe nhạc bằng loa ngoài trong một căn phòng rộng 40 m2. Đặc biệt, âm Bass của loa không thật sự tốt, cho cảm giác nghe nhạc không đã tai và có đôi chút thất vọng.

Với viên pin lượng pin 3000mAh, A9 Pro cho thời gian sử dụng lên tới hơn một ngày. Tôi đã sử dụng máy liên tục trong khoảng 14 giờ, với 10 giờ để máy ở chế độ chờ (màn hình tắt). Các trải nghiệm bao gồm duyệt web, lướt Facebook, nhắn tin, và xem một số video Youtube. Đó chưa phải là những thao tác nặng và tốn pin nhất, nhưng khi kiểm tra máy vào lúc 10 giờ tối, tôi thấy máy ở mức dung lượng pin là 6%. Có lẽ với những thao tác nặng máy sẽ không thể trải qua một ngày sử dụng, nhưng với cách sử dụng thông thường thì máy cho thấy tuổi thọ pin khá ổn.

Máy ảnh

A9 Pro là smartphone đầu tiên của Blackview được trang bị camera kép. Tuy nhiên, cách thức mà công ty tận dụng cho hệ thống camera này trên A9 Pro lại không ấn tượng. Máy được trang bị hệ thống camera kép của Samsung, với các cảm biến 8 Megapixels + 0.3 Megapixels, đèn LED đơn và khả năng tự lấy nét, trong khi đó camera trước chỉ là 2 Megapixels.

Camera kép ở phía sau không lồi như iPhone 7 Plus

Giao diện camera trên A9 Pro

Chế độ chụp ảnh bằng camera kép là mặc định trên A9 Pro, bạn không thể tùy chỉnh máy sang chế độ chụp camera đơn. Trong hệ thống camera kép của A9 Pro, cảm biến 0.3MP có nhiệm vụ lưu giữ thông tin về chiều sâu, từ đó giúp máy có thể tạo ra những bức ảnh với hiệu ứng xóa phông (bokeh). Hiệu ứng xóa phông được thực hiện khá tốt, khi để độ "mở khẩu" ở mức vừa phải thì phần tiếp giáp giữa vùng nét và vùng mờ có độ chuyển giao khá đều chứ không quá giả. Tất nhiên đây vẫn chỉ là kết quả của hiệu ứng phần mềm nên trong nhiều trường hợp ảnh vẫn sẽ "lộ", không thể so với máy ảnh DSLR như nhà sản xuất quảng cáo.

Những bức ảnh chụp với các khẩu độ khác nhau

Ngoài hiệu ứng xóa phông, chế độ chụp thông thường của A9 Pro (panorama, hdr, night mode) không tạo được ấn tượng gì khác so với những chiếc smartphone thông thường. Trong khi đó camera selfie 2MP cho chất lượng tệ, kém hơn nhiều so với các smartphone giá rẻ khác hiện có trên thị trường Việt Nam.

Một số hình ảnh khác chụp từ camera kép của A9 Pro:

Ảnh chụp chế độ thông thường và HDR

Ảnh chụp ngược sáng

Ảnh chụp trong nhà

Ảnh chụp ngoài trời

Chụp lúc trời tối

Ảnh tự sướng từ camera trước

Bên cạnh đó, chất lượng video quay từ A9 Pro khá kém, hình ảnh thu được mờ và trong một số trường hợp gần như không thể sử dụng được, ngay cả khi đã quay ở điều kiện ánh sáng tốt nhất.

Tạm kết

Có thể nói nhà sản xuất Trung Quốc đã làm tốt trong hầu hết các khâu thiết kế và tính năng của sản phẩm, nhưng thiếu sót lớn nhất lại nằm ở chính tính năng mà Blackview quảng cáo nhiều nhất: camera kép. Nhưng thực tế cho thấy chất lượng hình ảnh và video từ camera kép của A9 Pro chưa đủ tốt, nếu không muốn nói là rất tệ. Tuy vậy, A9 Pro lại có những ưu điểm như thiết kế chắc chắn, màn hình hiển thị sống động và hiệu năng chơi game ở mức chấp nhận được.

G.L