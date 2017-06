Oppo R11 Plus ra mắt với màn hình AMOLED 6 inch, camera kép, pin 4000 mAh

Oppo (Trung Quốc) vừa chính thức trình làng chiếc điện thoại Oppo R11 Plus với màn hình AMOED 6 inch. Pin của máy có dung lượng 4000 mAh.

Theo GSMArena, Oppo R11 Plus không có quá nhiều khác biệt so với bản gốc Oppo R11. Cụ thể, máy sở hữu màn hình hiển thị AMOLED 6 inch với độ phân giải 1080p và thỏi pin 4000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC Flash do chính Oppo phát triển. Trong khi đó, Oppo R11 được trang bị màn hình 5.5 inch với pin 3000 mAh.

Ngoại trừ điểm này, mọi thứ đều khá giống nhau giữa 2 thiết bị. Cụ thể, Oppo R11 Plus sử dụng vi xử lí Snapdragon 660, chạy Android 7.1.1. Nougat cùng giao diện người dùng Color OS 3.1. Máy có RAM 6 GB, bộ nhớ trong 64 GB (có thêm khe cắm nano sim/microSD). Bản gốc R11 chỉ có RAM 4 GB.

Một điểm cộng khác của Oppo R11 Plus là hệ thống camera kép ở phía sau với một camera 16 MP, khẩu độ f/1.7 cùng một camera 20 MP, khẩu độ f/1.7 (có khả năng zoom 2x). Hệ thống này sử dụng cảm biến Sony IMX398 và IMX350 tương ứng. Hai camera này, cùng với ISP của Qualcomm sẽ cung cấp cho người dùng chế độ chụp bokeh và chân dung.

Và bạn có thể quay video 4K với một trong hai máy ảnh sau - góc rộng và tele. Ở mặt trước là một camera selfie với độ phân giải 20 MP (f/2.0).

Tất cả phần cứng này được đóng gói trong một thân kim loại unibody (Oppo là một fan hâm mộ của thiết kế này) với các dải ăng-ten che giấu. Chiếc điện thoại này dày 7.8mm và nặng 188g.

Hiện tại, Oppo chưa tiết lộ thời gian phát hành và giá bán chính thức của Oppo R11 Plus.

Bạch Đằng