Chuẩn bị ra mắt Project Scorpio, Microsoft giảm giá Xbox One S còn 199 USD

Microsoft vừa thông báo giảm 50 USD giá bán Xbox One S, chỉ ngay sau khi hãng vừa công bố tên gọi và giá cho siêu phẩm console mới của hãng là Project Scorpio.

Theo TheVerge, vào ngày hôm qua (10/6), ông trùm phần mềm đã thông báo trên Twitter về việc giảm 50USD giá bán cỗ máy chơi game cực hot một thời Xbox One S của hãng. Chưa rõ đợt giảm giá này sẽ là vĩnh viễn, hay chỉ kéo dài một thời gian nhằm kích cầu cho sản phẩm này.

Việc giảm giá máy chơi game cũ trước khi ra mắt một hệ máy chơi game khác dường như đã trở thành một thông lệ đối với nhiều hãng sản xuất. Trước đây, nhằm dọn đường cho hệ máy Xbox One S ra mắt tại E3 vào năm ngoái, Microsoft cũng đã giảm giá Xbox One xuống còn 299 USD, sau đó giảm tiếp xuống còn 279USD sau khi chính thức giới thiệu Xbox One S.

Giá bán mới của Xbox One S có thể cho thấy Microsoft đang có kế hoạch tái cơ cấu giá cả của dòng máy chơi game Xbox. Người dùng đang trông chờ hãng giới thiệu chiếc máy chơi game mới mang được biết đến với tên gọi Project Scorpio tại hội nghị E3 vào ngày mai. Theo đó, giá bán của chiếc máy mới này được kỳ vọng nằm trong khoảng từ 399-449 USD.

Tấn Minh