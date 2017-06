Triển lãm game lớn thế giới E3 năm nay có gì hay?

Được dự kiến sẽ khởi động vào ngày 13/6 tới đây, E3 hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều điều đáng để mong đợi.

Những cuộc họp báo hoành tráng. Những trailer làm lay động con tim. Một trung tâm hội nghị với đủ các thể loại trò chơi lớn nhỏ. Theo Engadget, Electronic Entertainment Expo (Hội chợ Giải trí Điện tử) hay còn được các game thủ gọi với cái tên thân thương E3 là một tuần huyền diệu dành cho những ai thích dành thời gian của mình để đắm chìm vào thế giới game. Nó giống như việc bạn kết hợp giải Super Bowl (giải vô địch của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia – môn thể thao được người dân Mỹ ưa chuộng nhất), giải Oscar và cuộc bầu cử Tổng thống với nhau vậy.

Sony, Microsoft và Nintendo là những cái tên thu hút mọi sự chú ý, trong khi EA, Ubisoft và Bethesda là những nhà xuất bản hàng đầu. Cùng với sự hiện diện của Square Enix, Activision và thỉnh thoảng là Capcom, bạn sẽ có một buổi biểu diễn vô cùng đặc biệt. Đó là còn chưa kể hàng "đội quân" các nhà phát triển "indie" (tự phát triển và phân phối sản phẩm của mình mà không phụ thuộc vào các nhà xuất bản game). Vậy, ở E3 năm nay có gì đáng để chúng ta chờ đợi?

Microsoft

Rất. Nhiều. Tay. Cầm. Xbox (ảnh: Daniel Boczarski/Getty Images)

Microsoft là nơi mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn vào tại E3 năm nay. Công ty này đã công bố một thiết bị chơi game cầm tay mới mang tên gọi "Project Scorpio", hứa hẹn sẽ trở thành hệ thống mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sở hữu ở "góc chiến lược" của mình (tất nhiên là trừ gaming PC rồi). Các thông số kĩ thuật của "Project Scorpio" cũng rất ấn tượng và nó vượt qua đối thủ của mình là chiếc PlayStation 4 Pro của Sony. Nhưng có một câu hỏi được đặt ra là: Liệu có bao nhiêu trò chơi có thể tận dụng hết sức mạnh của nó?

Forza Motorsport 7 gần như chắc chắn sẽ xuất hiện, cùng với những tên tuổi khác như tựa game Middle Earth: Shadow of War hay phần tiếp theo của thương hiệu ăn khách Tomb Raider với tên gọi Shadow of the Tomb Raider, vốn đã có nhiều tin đồn trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Microsoft vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngoại trừ Crackdown 3 và Sea of Thieves, có rất ít thứ có thể giúp họ lôi kéo người dùng từ Sony. Một vài game indie như Cuphead, Tacoma hay Below, tuy vẫn được hoan nghênh nhưng chúng thực sự khó có thể thay đổi cách nhìn của người dùng với nền tảng Xbox. Microsoft cần phải có những tựa game độc quyền hấp dẫn hơn, giống như những gì họ đã hứa hẹn về ReCore (tựa game mà khi phát hành chỉ là một game phiêu lưu hành động bình thường) hay Scalebound (vốn đã bị hủy bỏ vào tháng 1 năm nay).

Sony

Tại E3 2016, Sony đã chiếm trọn cảm tình của fan hâm mộ với những gì mà họ mang đến. Những cuộc trò chuyện trên sân khấu được giảm xuống mức tối thiểu, thay vào đó là thời gian cho những công bố như The Last of Us: Part II và God of War. Nhiệm vụ của Sony năm nay là giữ vững được đà phát triển của mình. Uncharted: The Lost Legacy sẽ sớm được ra mắt, nên chắc chắn tại E3 chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh mới về tựa game này. Days Gone, God of War và cuộc phiêu lưu sinh tồn của Ellie và Joel nhiều khả năng cũng sẽ được hé lộ. Tôi có linh cảm rằng "đứa con cưng" của Sony – Spider Man cũng sẽ có đất diễn trong năm nay.

Nadine và Chloe trở thành trung tâm của Uncharted: The Lost Legacy (ảnh: Sony)

Đối mặt với Scorpio ở bên kia chiến tuyến, nhiều khả năng Sony sẽ "phản đòn" bằng cách điều chỉnh giá những sản phẩm của mình. Một phiên bản giới hạn màu vàng gold của chiếc PS4 1TB đã được công bố trong tuần này với giá 250 USD (hơn 5,6 triệu đồng) – rẻ hơn 50 USD so với phiên bản gốc. Nếu Sony muốn đè bẹp Xbox One S, đây chắc chắn là hướng đi đúng đắn. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kì vọng vào PlayStation VR cùng với hàng loạt những trò chơi mới để chúng ta có thể "lạc trôi" trong thế giới ảo hè này.

Nintendo

Thợ sửa ống nước nổi tiếng Mario sẽ có tựa game mới mang tên Super Mario Odyssey (ảnh: Nintendo)

Switch đang là đôi cánh khiến Nintendo bay cao. The Legend of Zelda: Breath of the Wild là siêu phẩm gây sốt trên toàn thế giới và những đánh giá về ARMS, trò chơi quyền Anh đầy màu sắc của họ đa phần đều là những lời có cánh. Tuy nhiên, người dùng cần có thêm nhiều trò chơi hơn, và càng sớm càng tốt. Ngoại trừ Splatoon 2, đa số những game của Nintendo đều chưa có được sự thu hút cần có. Họ cũng đã xác nhận rằng mình sẽ tập trung vào Super Mario Odyssey. Dĩ nhiên nó là một trò chơi có vai trò quan trọng, nhưng chắc chắn Nintendo sẽ còn những "vũ khí bí mật" khi E3 chính thức bắt đầu.

Có lẽ nó sẽ là Xenoblade Chronicles 2. Trò chơi nhập vai Nhật Bản này được dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay, và không có lí do gì để nhà phát triển Monolith Soft không "chiêu đãi" chúng ta bằng trailer mới. Mario & Rabbids Kingdom Battle, tựa game "mashup" của Ubisoft đã bị rò rỉ trong thời gian qua nhiều khả năng sẽ xuất hiện. Chúng ta hãy cùng chờ xem.

EA

Star Wars Battlefront II sẽ là tâm điểm của cuộc họp báo của EA năm nay. Phần I của tựa game này đã là một thành công lớn, ngay cả với sự thiếu thốn về bản đồ và chế độ chơi. Thiếu sót lớn nhất mà EA đã mắc phải là chế độ "campaign" (chiến dịch) truyền thống, và phần II hứa hẹn sẽ có nhiều sự điều chỉnh đến từ EA. Bạn sẽ hóa thân thành một thành viên của đội Inferno ngay sau những sự kiện của Return of the Jedi. Đây là điều mà EA cần phải chứng minh với người chơi rằng họ hoàn toàn có thể làm tốt.

Star Wars Battlefront II - tâm điểm của EA tại E3 năm nay (ảnh: EA)

Need for Speed đã trở lại. Sau một năm nghỉ dưỡng, dòng game đua xe nổi tiếng sẽ trở lại với Payback. Trò chơi sẽ đưa bạn vào thế giới Fast and Furious, với những pha rượt đuổi ngoạn mục. Cảnh sát cũng sẽ vẫn có chỗ đứng trong trò chơi, nhưng họ sẽ đóng vai trò làm đòn bẩy cho những nhiệm vụ và vòng đua có trong game. Dĩ nhiên, EA sẽ ra mắt cả những tựa game thể thao lừng danh của mình, bao gồm FIFA 18, Madden 18 và NBA Live 18, những trò chơi sở hữu lượng fan trung thành không hề nhỏ chút nào.

Nếu bạn mong chờ những điều bất ngờ từ EA, nhà phát triển của Titanfall, Respawn Entertainment đang kết hợp với Visceral Games để tạo ra một tựa game hành động – phiêu lưu mới, cùng sự dẫn dắt của nhà văn Amy Hennig – tác giả nội dung của series Uncharted. Nếu được xuất hiện tại E3 năm nay, tựa game này sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn cho những fan trung thành của game khoa học viễn tưởng, đặc biệt là sau thất bại của Mass Effect: Andromeda. Nhân tiện, liệu chúng ta có thể được hé lộ những hình ảnh đầu tiên về Dylan, trò chơi với phong cách Destiny từ BioWare – tác giả của series Mass Effect nổi tiếng?

Ubisoft

Far Cry 5 đưa chúng ta đến với Montana thời hiện đại (ảnh: Ubisoft)

Nếu bạn có hứng thú với Assassin's Creed, chắc hẳn bạn đã xem những hình ảnh rò rỉ về Origin. Trò chơi lấy bối cảnh ở Ai Cập cổ đại, với kim tự tháp, hầm mộ và một hệ thống chiến đấu được làm mới hoàn toàn, tập trung vào cung tên, dao và lá chắn. Far Cry 5 cũng sẽ chính thức ra mắt ở E3 năm nay, với nội dung chính là cuộc xung đột ở Montana thời hiện đại. Đây là một lựa chọn khá bất thường của thương hiệu game này, nhưng chắc hẳn Ubisoft có mục đích riêng với quyết định của mình.

South Park: The Fractured But Whole sẽ có những kế hoạch cuối cùng của mình trước khi ra mắt vào tháng 10 năm nay. Sau phiên bản The Stick of Truth được rất nhiều người yêu thích và đánh giá cao về nội dung phức tạp của nó trong năm 2014, Ubisoft được kì vọng sẽ tiếp tục đạt được những thành công. Như đã nói ở trên, Mario & Rabbids đã bị rò rỉ từ trước hội chợ, nên chắc chắn tựa game này sẽ được công bố ở buổi họp báo của Ubisoft. Ngoài ra , việc dự đoán những quân bài bí mật mà Ubisoft còn chưa tung ra cũng khiến chúng ta phải "vò đầu bứt tai": The Crew 2, hay là một tựa game Splinter Cell mới?

Bethesda

Đã đến lúc có một tựa game Wolfenstein mới (ảnh: Bethesda)

Tuy là "lính mới" của E3 nhưng Bethesda đã nhanh chóng khẳng định bản thân mình. Tuy chúng ta chưa biết nhiều về những gì mà studio này sẽ mang lại, Wolfenstein: The New Colossus nhiều khả năng sẽ được hé lộ, cho ta biết William Blazkowicz đã làm gì kể từ The New Order. Phần tiếp theo của game kinh dị The Evil Within cũng hứa hẹn sẽ đem lại cho người chơi cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Sau thành công của Resident Evil VII, thương hiệu mà Mikami – tác giả của The Evil Within tạo ra – chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một viễn cảnh tươi đẹp của trò chơi kinh dị được yêu thích này.

Ngoài ra cũng có những dự đoán mơ hồ về những sản phẩm của Bethesda. Fallot 4 VR? Có khả năng. Quake Champions? Có thể. Những hình ảnh đầu tiên của phần tiếp theo series The Elder Scrolls? Ai cũng muốn nó trở thành sự thật, nhưng tỉ lệ Bethesda làm vậy là không cao. Chúng ta chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa thôi, và tất cả những câu hỏi ấy sẽ có lời giải đáp.

Văn Hoàn