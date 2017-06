Rò rỉ cấu hình ấn tượng của laptop Xiaomi mới

Thời gian vừa qua, các dòng máy tính xách tay của hãng Trung Quốc Xiaomi trên thị trường vẫn còn khá mờ nhạt nhưng không thể phủ nhận sự ấn tượng của nó. Những người dùng của Xiaomi cũng không có gì bất ngờ khi dòng laptop Xiaomi Mi Notebook Air đã bắt đầu rò rỉ các thông số cấu hình của thế hệ thứ 2.

Theo trang Gsmarena, Xiaomi chỉ tập trung nâng cấp cho dòng laptop màn hình 13.3 inch mà bỏ quên dòng 12.5 inch.

Mẫu laptop mới sẽ sở hữu cảm biến vân tay được tích hợp lên trackpad. Cấu hình của dòng laptop này cũng có những nâng cấp đáng kể. Vi xử lý Intel core i5 thế hệ thứ 6 trên phiên bản cũ được thay bằng vi xử lý thế hệ thứ 7 mới nhất Intel core i5-7200U với tốc độ tối đa là 3.1 GHz. Card đồ họa GTX 940MX cũng được nâng cấp lên GeForce MX150. Được biết, card đồ họa MX150 sẽ có hiệu suất xử lý nhanh gấp 3 lần so với loại card màn hình cũ.

Laptop mới vẫn sẽ được trang bị RAM 8GB cùng với dung lượng lưu trữ 128GB hoặc 256GB. Những thông số kỹ thuật khác bao gồm kết nối Bluetooth 4.0, 1 cổng USB type C , 2 cổng USB 3.0, cổng HDMI và pin 4 cells với hỗ trợ sạc nhanh thông qua cổng USB type C. Ngoài ra, thiết kế của dòng máy này vẫn không có gì thay đổi so với thế hệ trước. Theo đó, thiết bị sẽ có trọng lượng 1,3kg, nặng hơn một chút so với 1,28kg của thế hệ trước. Như vậy, thế hệ này sẽ không được trang bị bộ khung vỏ siêu nhẹ Megie-Lithium như những tin đồn trước.

Dù rằng chúng ta sẽ không biết được chính xác khi nào dòng ultrabook mới của Xiaomi sẽ chính thức ra mắt. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu đều cho thấy chúng ta nên chờ đợi dòng ultrabook hơn là mua chiếc Mi Notebook Air. Nhưng nếu bạn không đủ kiên nhẫn, thì bạn có thể đặt mua chiếc Notebook này bắt đầu từ 12/06 với 4999 nhân dân tệ ( khoảng 16,7 triệu đồng) cho phiên bản 128GB và 5499 nhân dân tệ ( khoảng 18,4 triệu đồng) cho phiên bản 256GB.

Tài Lâm