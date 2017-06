Microsoft ra mắt Xbox One X: Console mạnh mẽ nhất, giá 500 USD

Là thành viên mới nhất trong dòng sản phẩm Xbox One của Microsoft, phiên bản hoàn thiện của Project Scorpio sẽ chính thức lên kệ từ ngày 7/11 sắp tới với giá 499 USD (11,3 triệu đồng).

Được Microsoft giới thiệu cách đây vài giờ tại triển lãm E3 2017, Xbox One X thậm chí còn mạnh mẽ hơn PlayStation 4 Pro đến từ Sony với khả năng chơi game 4K@60fps. Theo Microsoft thì Xbox One X hiện là cỗ máy console mạnh mẽ nhất thế giới.

Trong khi Xbox One S có thân hình cực kỳ mỏng nhẹ, trang nhã thì Xbox One X lại có kích thước và màu sắc rất hầm hố. Với giá bán hơn 11 triệu đồng, cấu hình của Xbox One X thực sự ấn tượng với CPU AMD 8 nhân tùy chỉnh 2.3GHz, GPU 6 teraflop xung nhịp 1.17GHz, RAM GDDR5 12GB. Microsoft cho biết Xbox One X có thể xử lý mượt mà các nội dung 4K/HDR với công nghệ âm thanh Dolby Atmos.

Xbox One X cũng được trang bị ổ đĩa Blu-Ray 4K, một điểm mà PS4 Pro không có. Bạn cũng không cần tốn tiền mua lại game hay phụ kiện vì chúng hoàn toàn tương thích với nhau.

Thay vì dùng quạt tản nhiệt truyền thống, Microsoft trang bị cho Xbox One X buồng tản nhiệt hơi nước giúp máy không bị quá nhiệt khi phải xử lý các hình ảnh đồ họa phức tạp. Chúng ta chỉ mới thấy tản nhiệt hơi nước trên những cỗ máy PC cao cấp, nhưng giờ Microsoft đang mang nó lên một chiếc máy chơi game dành cho gia đình.

Xbox One X cũng là tiền đề để Microsoft tích hợp công nghệ thực tế ảo (VR) vào các sản phẩm của mình để cạnh tranh với PlayStation VR trên PS4. Tuy vậy, hãng lại không công bố chi tiết cách hoạt động của VR trên Xbox One X tại buổi ra mắt.

Một cỗ máy console mới không thể thiếu những tựa game mới. Microsoft cho biết Forza Motorsport 7 sẽ phát hành với độ phân giải 4K@60fps trên Xbox One X. Giống như Sony với PS4 Pro, Microsoft cũng đánh dấu những tựa game "Xbox One X Enhanced", tận dụng hết sức mạnh của Xbox One X, điều đó có nghĩa chúng cũng tương thích với Xbox One hay Xbox One S, nhưng trải nghiệm chơi chắc chắn sẽ không bằng như trên Xbox One X.

Theo Engadget, bên cạnh Forza Motorsport 7, rất nhiều tựa game mới cũng sẽ phát hành cùng với Xbox One X trong tương lai như Metro: Exodus, Assassin's Creed: Origins...

Phúc Thịnh