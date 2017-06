Xbox One sẽ hỗ trợ cả những game của Xbox đời cũ

Sau khi mang 385 tựa game Xbox 360 lên Xbox One vào năm 2015, Microsoft tiếp tục mang đến khả năng tương thích của Xbox One với các game trên Xbox nguyên bản trong thời gian tới.

Theo Engadget, cùng với cỗ máy console mạnh mẽ nhất là Xbox One X, Microsoft tiếp tục gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ mang những tựa game trên hệ máy Xbox thế hệ đầu tiên lên Xbox One vào cuối năm nay. Trong số đó bao gồm Crimson Skies: High Road to Revenge, một trong những tựa game nổi tiếng nhất trên Xbox. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ thêm vào cuối năm nay.

Nhiều người dù đã sở hữu những cỗ máy mạnh mẽ với những tựa game hiện đại, đẹp mắt nhất, họ vẫn thường xuyên tìm về ký ức quá khứ với những thiết bị Xbox hay PlayStation cũ, do đó việc hỗ trợ chơi game Xbox trên Xbox One là một quyết định sáng suốt của Microsoft.

Phúc Thịnh