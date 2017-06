Moto E4 và E4 Plus ra mắt: Android 7.1, pin lên tới 5000 mAh

Motorola vừa giới thiệu 2 mẫu điện thoại mới là Moto E4 và E4 Plus với thiết kế thân kim loại cùng mức giá hấp dẫn.

Motorola Mobility hôm qua đã công bố hai điện thoại thông minh giá cả phải chăng mới: Moto E4 và Moto E4 Plus. Theo PhoneArena, 2 chiếc điện thoại này sẽ được phát hành chính thức vào cuối tháng này tại Mỹ và các thị trường khác trên thế giới.

Chạy Android 7.1 Nougat khi chính thức lên kệ, Moto E4 và Moto E4 Plus được bảo vệ bởi lớp phủ chống thấm nước. Sự khác nhau giữa 2 smartphone này chủ yếu là ở kích thước và dung lượng pin.

Với kích thước 144,5 x 72 x 9,3 mm, Moto E4 sở hữu màn hình hiển thị 5 inch 720p, có pin 2800 mAh, trang bị vi xử lí 8 lõi Snapdragon 427. Máy cũng sở hữu một cảm biến vân tay, RAM 2 GB, bộ nhớ 16 GB, camera chính 8 MP, camera phụ 5 MP với đèn flash LED riêng.

Moto E4 Plus có màn hình hiển thị 5.5 inch độ phân giải 720p, với kích thước đạt 155 x 77,5 x 9.55 mm. Máy trang bị dung lượng pin lên đến 5000 mAh. Theo Motorola, pin của E4 Plus có thể hoạt động trong 2 ngày mà không cần sạc lại. Giống như Moto E4, E4 Plus sử dụng vi xử lí Qualcomm Snapdragon 427, RAM 2 GB, tùy chọn bộ nhớ 16 GB hoặc 32 GB. Máy cũng tích hợp cảm biến vân tay, camera chính 13 MP, camera phụ 5 MP.

Motorola dự định bán Moto E4 Plus với giá 179,99 USD (4,08 triệu đồng) và Moto E4 với giá 129,99 USD (2,9 triệu đồng).

Dòng Moto E4 dường như là một sự nâng cấp đáng giá so với Moto E3 và Moto E3 Power khi nói đến thiết kế và thông số kỹ thuật. Trước đó, Moto E3 là thiết bị vỏ nhựa, sử dụng bộ vi xử lý MediaTek.

Bạch Đằng