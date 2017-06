Bàn phím Gboard cho phép tìm emoji bằng hình vẽ

Bản cập nhật mới của Google cho bàn phím Gboard giúp người dùng tìm kiếm emoji (biểu tượng cảm xúc) bằng hình vẽ cùng nhiều tính năng mới khác.

Không phải vẽ để tạo emoji, Gboard sẽ tìm kiếm những emoji có hình dạng tương tự để bạn lựa chọn và thêm vào cuộc trò chuyện. Theo The Next Web, tính năng này dựa trên công cụ AutoDraw trước đây, cho phép nhận diện nét vẽ để tạo một bức ảnh hoàn chỉnh.

Tất nhiên, bạn vẫn có thể tìm emoji trong danh sách bàn phím, nhưng tính năng mới sẽ phù hợp nếu cần tìm emoji nhưng không biết gọi nó là gì, việc vẽ trong khi nhắn tin cũng rất vui phải không?

Cũng trong bạn cập nhật này, Gboard có thể tự động hoàn thành câu dựa trên từ gợi ý, ví dụ khi nhập What do, bàn phím sẽ tự gợi ý you think để hoàn thành câu hỏi (What do you think?). Nhiều người không thường dùng tính năng hoàn thành câu, nhưng sẽ rất thích nếu gõ chậm hoặc đang cầm máy bằng một tay.

Cuối cùng, Gboard giờ có thể hiển thị nhiều kết quả khi bạn bắt đầu tìm kiếm trên web thông qua bàn phím, giúp việc tìm kiếm và chia sẻ trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn.

Hiện những tính năng mới đã xuất hiện trên Gboard phiên bản 6.3 cho Android, chưa rõ thời điểm phát hành trên iOS.

Phúc Thịnh