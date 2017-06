Lộ bộ khung 3 mẫu iPhone mới, cảm biến vân tay tích hợp vào màn hình?

Hai tấm ảnh vừa được đăng tải trên diễn đàn Reddit cho thấy, cả 3 thiết bị iPhone mới trong năm nay đều có mặt lưng kính chứ không chỉ riêng iPhone 8 như những tin đồn trước.

Theo GSMArena, những bức ảnh này đến từ một "nguồn tin thận cận trong ngành", ảnh chụp khá rõ nét nên độ chính xác là rất cao. Bức ảnh ở đầu bài là tấm kính 2 mặt của iPhone 8 với viền màn hình siêu mỏng ở mặt trước, cụm camera kép xếp dọc ở mặt sau. Chúng ta đã biết điều này qua rất nhiều tin đồn trước đây, và bức ảnh trên càng khẳng định những tin đồn đó là chính xác.

Giống với những lời chê dành cho Essential Phone, màn hình trên iPhone 8 bị khuyết một phần phía trên dành cho loa thoại, camera và cụm cảm biến, thậm chí lỗ khuyết còn lớn hơn Essential Phone.

Đáng chú ý là cảm biến vân tay Touch ID không xuất hiện ở mặt trước của máy, như vậy nhiều khả năng hãng đã thành công trong việc tích hợp cảm biến trực tiếp dưới màn hình, với cụm camera kép xếp dọc đã quá quen thuộc.

Bên cạnh iPhone 8, một bức ảnh khác còn chụp cả mặt lưng của iPhone 7s/7s Plus. Rõ ràng độ bóng cho thấy mặt lưng của iPhone 7s/7s Plus cũng dùng chất liệu kính giống như iPhone 8, còn lại cách bố trí hoàn toàn giống hệt iPhone 7/7 Plus của năm ngoái.

Trước đó, loạt ảnh chụp bộ khung kim loại của iPhone 8 cũng được đăng tải.

Phúc Thịnh