Google Drive thêm tính năng tự động sao lưu dữ liệu

Ngoài Backup and Sync, phiên bản desktop mới của Google Drive còn tích hợp Google Photos nhằm tự động sao lưu ảnh từ máy tính lên đám mây, bảo đảm dữ liệu của người dùng luôn an toàn.

Theo Engadget, Google mới đây đã giới thiệu tính năng mới mang tên Backup and Sync dành cho ứng dụng Drive trên desktop. Nghe tên thôi cũng đủ biết tác dụng của nó rồi. Dù không có gì khác biệt so với trước đây, nhưng nó sẽ tập trung bảo đảm dữ liệu của bạn luôn an toàn bằng cách tự động sao lưu chúng lên mây, bất kể chúng được lưu ở đâu trong máy tính. Đặc biệt phiên bản Drive mới cho desktop còn tích hợp phiên bản desktop của Google Photos giúp đồng bộ ảnh từ máy tính lên Drive. Nhược điểm lớn nhất là chúng vẫn bị giới hạn bởi dung lượng lưu trữ mặc định là 15GB, nhưng người dùng có thể mua thêm nếu cần.

Tính năng Backup and Sync sẽ phát hành vào ngày 28/6 sắp tới cho người dùng Windows và macOS. Với động thái này, Google đang hướng người dùng đến Drive File Stream nếu có nhu cầu làm việc thường xuyên với dữ liệu lưu trên mây.

Phúc Thịnh