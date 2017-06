HP giới thiệu dòng máy in A3 tích hợp bảo mật cho doanh nghiệp

HP vừa ra mắt loạt máy in đa chức năng (MFP) A3 thế hệ mới tại Việt Nam vào chiều hôm qua với.. 54 mã sản phẩm mới, bao gồm các máy in A3 đa chức năng cho doanh nghiệp được thiết kế để tự bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng.

HP cho biết, các máy in A3 đa chức năng mới sẽ thay đổi trải nghiệm photocopy hiện nay dành cho cả khách hàng và các chuyên gia dịch vụ thông qua các tính năng bảo mật tiên tiến chưa từng có trên thị trường, cung cấp khả năng in màu với chi phí hợp lý nhờ công nghệ HP PageWide và tối ưu hóa thời gian hoạt động của thiết bị với công nghệ Dịch vụ Thiết bị Thông minh HP (HP Smart Device Services).

Trước đó, HP cũng đã ký kết và hợp tác với hơn 500 nhà phân phối trên toàn thế giới. Các đối tác mới sẽ có thể tận dụng các công cụ, cơ sở hạ tầng của HP để cung cấp trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng.

Theo tuyên bố của nhà sản xuất, thế hệ máy A3 mới của HP nằm trong số những máy in đa chức năng doanh nghiệp bảo mật nhất thế giới có mặt trên thị trường. Sản phẩm được kết hợp với bộ tính năng bảo mật toàn diện HP Sure Start để bảo vệ thiết bị, dữ liệu và tài liệu, áp dụng phương pháp bảo mật theo lớp nhằm chống lại các cuộc tấn công an ninh mạng tinh vi.

Theo đó, danh sách trắng và tính năng phát hiện xâm nhập trong thời gian máy hoạt động, máy in đa chức năng dành cho doanh nghiệp của HP được tích hợp các tính năng bảo mật quan trọng để tự động kích hoạt khởi động lại máy trong trường hợp xảy ra tấn công. Khi có tấn công nhằm vào BIOS, firmware hoặc bộ nhớ trong thời gian máy hoạt động, máy in đa chức năng dành cho doanh nghiệp của HP có thể tạo ra cảnh báo theo định dạng syslog và thông báo cho các nhà quản lý CNTT thông qua các công cụ Hệ thống giám sát an toàn mạng (SIEM).

Danh mục đầy đủ của dòng máy HP A3 đa chức năng bao gồm 3 dòng máy PageWide và 13 dòng máy LaserJet tận dụng nền tảng tối ưu hóa dịch vụ độc quyền dựa trên điện toán đám mây mới có tên HP Smart Device Services (SDS) – Dịch vụ Thiết bị Thông minh HP. Dịch vụ này giúp tối ưu hóa thời gian hoạt động của thiết bị bằng cách tích hợp tính năng chẩn đoán nâng cao, xử lý sự cố thiết bị và khả năng khắc phục từ xa vào bộ công cụ MPS (dịch vụ quản lý in ấn) hàng đầu trong ngành mà các nhà phân phối HP hiện đang sử dụng.

Ngoài ra còn có các thiết bị HP PageWide Pro in màu tiết kiệm chi phí hơn, đồng thời đem đến tốc độ in tốt nhất so với các sản phẩm trong cùng phân khúc. Các thiết bị đơn và đa chức năng có tốc độ in từ 35 trang/phút đến 60 trang/phút (lên đến 80 trang/phút ở chế độ Văn phòng thông thường). Công nghệ PageWide tiết kiệm năng lượng hơn– chỉ tiêu thụ một phần bảynăng lượng so với các máy in laser màu cạnh tranh trong cùng phân khúc, đồng thời giảm thiểu đáng kể rác thải bao bì từ mực in và các vật tư tiêu hao dài hạn.

