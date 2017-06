Xiaomi Mi 6 Plus chỉ là bản nâng cấp kích thước của Mi 6?

Trước khi Mi 6 chính thức được ra mắt, đã xuất hiện nhiều tin đồn rằng Xiaomi (Trung Quốc) sẽ ra mắt cùng lúc bộ đôi Mi 6 và Mi 6 Plus vào tháng Tư. Tuy nhiên, đến khi Xiaomi Mi 6 đã có mặt trên thị trường, thì bóng dáng chiếc Mi 6 Plus vẫn chưa xuất hiện.

Theo Gsmarena, mới đây tại Trung Quốc rò rỉ một hình ảnh được cho là chiếc Xiaomi Mi 6 Plus. Trong tấm ảnh, ta thấy được mặt lưng của Xiaomi 6 Plus trông khá giống với Mi 6 với camera kép và đèn flash LED ở góc trái thiết bị.

Nhìn chung, thiết kế của chiếc Mi 6 Plus giống hệt Mi 6, chỉ khác ở điểm Mi 6 Plus có kích thước lớn hơn. Hình ảnh không nêu rõ cụ thể kích thước của Mi 6 Plus, nhưng trước đó đã có thông tin rò rỉ rằng thiết bị sẽ sở hữu màn hình cảm ứng 5.7 inch với độ phân giải 1080p.

Theo dự kiến, Xiaomi Mi6 Plus sẽ trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 835, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB và 128GB, chip nhớ UFS 2.0, thiết bị sở hữu máy ảnh kép, đi kèm viên pin 4,500 mAh và chạy hệ điều hành Android 7.1.1 Nougat với giao diện MIUI 8.

Tài Lâm