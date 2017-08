Đã có thể đặt hàng Essential Phone ngay từ hôm nay

Cuối cùng thì bom tấn Essential Phone đã xuất hiện, trễ hơn một chút so với thời gian dự kiến.

The TechCrunch, chiếc điện thoại đầu tay do công ty mới thành lập của "cha đẻ Android" Andy Rubin ngày hôm nay đã chính thức "lên sóng". Nếu bạn có hứng thú thì ngay bây giờ, hãy lên trang chủ của Essential (essential.com) hoặc Best Buy, hoặc Sprint để đặt hàng. Mặc dù tại cả ba địa chỉ trên, Essential Phone vẫn đang được liệt kê là "pre-order", với thông tin về việc ship hàng đến người dùng còn để ngỏ, nhưng động thái này cho thấy không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ được chính thức "trên tay" bom tấn được mệnh danh là "kẻ huỷ diệt iPhone" mới này.

Được biết, Essential đã bắt đầu gởi thông báo đến các khách hàng đăng ký trước để được mua chiếc smartphone này đầu tiên, trong đó yêu cầu họ cung cấp các thông tin liên quan đến việc thanh toán, kèm theo lời khẳng định là Essential Phone sẽ được ship trong vòng 7 ngày kể từ lúc đặt hàng.

Essential Phone có thiết kế viền siêu mỏng, màn hình gần như kéo dài từ viền này sang viền kia, và được trang bị bộ nhớ trong 128 GB. Điểm nổi bật ở chiếc smartphone này là nó hỗ trợ các phụ kiện gắn ngoài, trong đó có một chiếc camera 360 độ mà công ty này giới thiệu cùng thời điểm với Essential Phone.

Essential cho biết điện thoại của họ hỗ trợ tất cả các nhà mạng lớn ở Mỹ, nhưng được bán độc quyền thông qua nhà mạng Sprint với giá bán lẻ ddược giảm đến 260 USD (gần 6 triệu đồng). Nếu bạn mua bản unlock từ trang chủ của Essential thì giá máy là 699 USD (gần 16 triệu đồng), đồng thời công ty cũng tung chương trình khuyến mãi mua kèm camera 360 độ với tổng cả hai món là 749 USD (17 triệu đồng) trong một khoảng thời giới hạn.

Andy Rubin giới thiệu về Essential Phone

Chiếc smartphone này được thiết kế với tiêu chí tối giản dưới mọi hình thức nhằm đặt trải nghiệm người dùng lên mức tối đa, tránh xa vết xe đổ của các hãng khác khi cài sẵn vào máy quá nhiều phần mềm không cần thiết, hay tạo nên giao diện riêng góp phần làm phân mảnh hệ điều hành Android. Dù tối giản như vậy nhưng thiết kế và chất liệu của máy thuộc hàng cao cấp, không chỉ vậy Essential còn tuyên bố sẽ cập nhật hệ điều hành Android cho máy trong vòng 2 năm và cung cấp các bản vá bảo mật trong vòng 3 năm liên tiếp.

Những khách hàng đầu tiên của Essential Phone có thể sẽ phải đợi ít nhất một tuần để được "trên tay" siêu phẩm này, nhưng dù sao thì đây vẫn là một bước tiến lớn đối với công ty còn non trẻ của Andy Rubin, mang lại một làn gió mới trên thị trường di động, bên cạnh hai ông lớn Apple và Samsung đã có vị trí quá vững vàng trên bảng xếp hạng.

Tấn Minh