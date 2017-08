Samsung “vô tình” xác nhận rằng Galaxy Note 8 sẽ khá to lớn

Thời gian ra mắt Galaxy Note 8 đã cận kề hơn bao giờ hết. Và Samsung vừa "vô tình" cho hay rằng chiếc phablet này sẽ to hơn trên chính website của mình.

Một YouTuber về công nghệ có tên là Tim Schofield đã phát hiện Samsung đã công bố Galaxy Note 8 trên trang web của mình tại Mỹ. Ngay lập tức hãng đã xóa bỏ thông tin này. Trang Forbes có thể xác nhận rằng họ có toàn bộ thông tin về chiếc máy này và một điểm thú vị là nó có những thay đổi phần cứng khá lớn.

Điều đầu tiên chính là thiết kế. Galaxy Note 8 của Samsung sẽ được đại tu hoàn toàn một cách đúng nghĩa, vời màn hình vô cực (Infinity Display) lớn với tỉ lệ 18,5:9; hệ thống camera kép cùng cảm biến vân tay nằm ở mặt sau và nút Bixby.

Samsung cũng tăng dung lượng bộ nhớ trong lên 64GB, có hỗ trợ thẻ nhớ, phiên bản "Emperor Edition" sẽ có dung lượng cao hơn, tuy nhiên có lẽ sẽ không được bán ở Mỹ. Cũng theo truyền thống của các chiếc điện thoại Galaxy Note, Samsung cũng xác nhận rằng nó sẽ có cây bút stylus.

Có một thứ khác Samsung có thể gây ngạc nhiên cho chúng ta thay vì phần mềm và việc nâng cấp pin vào phút cuối. Toàn bộ thông điệp chính của hãnh dành cho Galaxy Note 8 đó chính là kích thước. Hoặc như Samsung đã sử dụng "Do bigger things" (thực hiện những thứ lớn hơn).

Điều này sẽ làm cho chúng ta có cảm giác rằng Galaxy Note 8 sẽ to hơn đáng kể so với Galaxy S8 Plus, giống như những hình render minh họa được tạo bởi đối tác thiết kế Benjamin Geskin như dưới.

Geskin ngoại suy tỉ lệ này từ tài liệu quảng cáo của chính Samsung giống như hãng đang sử dụng cách tương tự để quảng cáo cho Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus. Nó cũng đúng khi áp dụng tỉ lệ tương tự vào Galaxy Note 8. Điều này cho biết rằng sẽ có một sự lớn đáng kể thay vì nâng nhẹ kích thước màn hình.

Dĩ nhiên, không chỉ kích thước của Galaxy Note 8 tăng mà mức giá của nó cũng sẽ khá "lớn". Rất nhiều người đang trông chờ con quái vật này của Samsung sẽ có một màn hình lớn hơn (đây là điểm làm cho Galaxy Note trở nên đặc trưng), nhưng cũng đừng quên mức giá của nó.

Minh Hùng