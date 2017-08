Bagi ra mắt cáp sạc Lightning đầu tiên có chứng nhận MFi của Apple, giá 269.000 đồng

Hãng sản xuất phụ kiện điện thoại "made in Việt Nam" Bagi vừa công bố bán ra thị trường sản phẩm cáp sạc điện thoại Lightning đạt chứng nhận MFi của Apple. Đây là sản phẩm cáp sạc đầu tiên của Bagi chính thức có chứng nhận này.

Sản phẩm cáp sạc Lightning đạt chứng nhận của Bagi có tên lã CB/MFi, hiện được bán với giá 269.000 đồng. Với sản phẩm này thì Bagi cho rằng họ là nhà sản xuất phụ kiện đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận MFi.

Các sản phẩm đạt chứng nhận MFi đều có logo này in trên vỏ hộp đựng

MFi là viết tắt của cụm từ "Made for iPhone/iPad/iPod" và là chứng nhận được Apple cấp cho các nhà sản xuất phụ kiện đạt tiêu chuẩn chất lượng của hãng này. Phụ kiện của các nhà sản xuất được Apple cấp chứng nhận MFi sẽ được in logo "Made for iPhone/iPad/iPod" lên vỏ hộp sản phẩm. Đây được coi là tấm vé đảm bảo chất lượng hàng hóa và tên tuổi cho nhà sản xuất trên thị trường và trước người tiêu dùng.

Bagi đã có mặt trên website các đơn vị đạt chứng nhận MFi của Apple

Theo Bagi, để được cấp chứng nhận MFi của Apple, hãng này phải đạt tất cả các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do Apple đặt ra về nhà xưởng sản xuất, công nghệ sản xuất, độ an toàn trong quá trình sản xuất và chất lượng của sản phẩm.

Sản phẩm cáp CB/MFi của Bagi được tích hợp con chip do chính Apple sản xuất và cung cấp, đảm bảo ổn định dòng điện vào máy, bảo vệ pin và thiết bị của người dùng. Cáp sạc này tương thích với iPhone 5 trở lại đây, hỗ trợ sạc nhanh.

Cáp sạc CB/MFi có chiều dài 1 mét bằng chất liệu nhựa TPE bọc sợi vải denim màu xanh để tăng cường độ bền. Lõi dây bên trong sử dụng các sợi đồng mạ thiếc có khả năng dẫn điện tốt và tăng tốc độ sạc cho thiết bị. Các đầu nối của cáp được bọc nhựa TPE hạn chế gãy và đứt ngầm trong quá trình sử dụng.

Bagi cho biết cáp sạc CB/MFi sẽ được bán ra từ ngày 21/8, người dùng có thể đặt hàng trên trang bagi.com.vn hoặc mua từ các hệ thống bán lẻ ngoài thị trường.

Đào Trường