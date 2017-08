Samsung Galaxy S9 sẽ là smartphone dùng chip Snapdragon 845 đầu tiên?

Năm 2018, hầu hết các flagship hàng đầu từ các nhà sản xuất smartphone sẽ sử dụng con chip Snapdragon 845.

Ngoài ra, các smartphone hàng đầu được mong đợi vào năm sau chẳng hạn như Samsung Galaxy S9 và Xiaomi Mi 7 sẽ sở hữu thiết kế toàn màn hình và tính năng nhận dạng khuôn mặt 3D.

Theo GizmodoChina, một nguồn tin giấu tên đến từ Trung Quốc đã tiết lộ rằng lô hàng đầu tiên của vi xử lý Snapdragon 845 sẽ dành riêng cho bộ đôi siêu phẩm Galaxy S9/S9 Plus của Samsung.

Vào tháng 7 vừa qua, khi Qualcomm trình đơn khiếu nại với Ủy ban Thương mại Quốc tế chống lại Apple, các tài liệu do nhà sản xuất chip của Mỹ cung cấp có chứa một số tài liệu tham khảo về con chip Snapdragon 845 sắp tới. Theo dự kiến, Snapdragon 845 kế nhiệm Snapdragon 835 sẽ là con chip được sản xuất theo tiến trình 7nm với bộ xử lý octa-core và chip đồ họa Adreno 630. Theo đó, con chip Snapdragon 845 sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2018 và có thể được công bố vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Theo Gizmochina, kể từ khi Samsung thoả thuận với Qualcomm để có được "suất ưu tiên" của dòng chip Snapdragon 835 cho bộ đôi Samsung Galaxy S8/S8 Plus trong năm nay, thì tin đồn về chiếc LG G6 sẽ là flagship đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 835 đã bị bác bỏ. Do vậy không ngạc nhiên khi LG G6 tuy được phát hành trước bộ đôi Galaxy S8/S8 Plus, nhưng chỉ được trang bị con chip Snapdragon 821.

Cho nên, năm sau có lẽ cũng không ngoại lệ khi nguồn tin rò rỉ cho biết, Samsung đã ký hợp đồng với nhà sản xuất chip của Mỹ để có được lô hàng Snapdragon 845 đầu tiên cho bộ đôi Galaxy S9/S9 Plus. Đồng nghĩa rằng, các flagship sử dụng chip Snapdragon 845 của các thương hiệu khác sẽ không được tung ra thị trường trước khi bộ đôi Galaxy S9/S9 Plus chính thức phát hành. Được biết, bộ đôi Galaxy S9/S9 Plus sử dụng chip Snapdragon 845 đã xuất hiện trên Geekbench. Ngoài ra, Xiaomi Mi 7 có thể sẽ là flagship đầu tiền của Trung Quốc sử dụng chip Snapdragon 845.

Tháng 6 vừa qua, xuất hiện một thông tin tuyên bố rằng LG V30 có thể được công bố vào cuối tháng 8 này. Theo đó, công ty Hàn Quốc cũng đã xác nhận sẽ ra mắt chiếc LG V30 vào ngày 31/8 tới. Ngoài ra, LG G7 có thể sẽ được công bố vào tháng đầu tiên của năm 2018 thông qua Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) hoặc Triển lãm di động lớn nhất thế giới (MWC) được tổ chức vào Quý I năm sau.

Động thái này cho thấy LG G7 có thể sẽ ra mắt trước cả bộ đôi Galaxy S9/S9 Plus, nhưng có thể sẽ không sử dụng chip Snapdragon 845. Tuy nhiên, có một số tin đồn mâu thuẫn rằng LG và Qualcomm cũng hợp tác để đảm bảo chiếc LG G7 sẽ là flagship đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 845 trong năm 2018.

Tài Lâm