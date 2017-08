So sánh kích thước Galaxy Note8 với LG G6, iPhone 7, HTC U11 và Essential Phone

"Ngôi sao" trong hôm nay không ai khác chính là Galaxy Note8 của Samsung. Chúng ta hãy cùng so sánh kích thước của flagship mới này của Samsung với các flagship khác, bao gồm cả bộ đôi S8, Essential Phone, HTC U11, bộ đôi iPhone 7/7 Plus, LG G6....

Vẫn tiếp nối thiết kế màn hình "vô cực" Infinity Display trên bộ đôi S8/S8+, Galaxy Note8 có kích thước màn hình 6.3 inch tỉ lệ 18.5:9. Với kích thước viền màn hình rất mỏng, hãy cùng xem bài so sánh kích thước của Galaxy Note8 so với các mẫu flagship khác (gồm cả viền mỏng và không mỏng) do trang tin PhoneArena thực hiện nhé!

Phúc Thịnh