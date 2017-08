Samsung Galaxy Note 8 chính thức: màn hình 6.3 inch, camera kép

Cuối cùng Samsung cũng giới thiệu Galaxy Note 8, kẻ kế vị của "thảm hoạ" Note 7 năm ngoái. Vậy Note 8 có gì mới?

Samsung Galaxy Note 8 đã xuất hiện! Và Samsung hi vọng những fan trung thành của dòng Note sẽ bỏ qua sự cố lỗi pin nghiệm trọng trên Note 7 năm ngoái để cho họ cơ hội thứ 2.

Sau sự cố nghiêm trọng về pin trên Note 7, nhiều người đã dự đoán hãng sẽ đổi tên dòng Note để tránh tai tiếng, nhưng cuối cùng thì Note 8 vẫn ra mắt, với tên "Note" thân quen như thường lệ. Có thể nói, Note 8 là chiếc Note tốt nhất mà Samsung đã từng tung ra từ trước đến nay.

Ngay bây giờ, Note 8 đã có thể được đặt hàng tại tất cả các nhà mạng lớn của Mỹ, đồng thời Samsung cũng sẽ phá lệ bán ra bản unlock ngay từ thời điểm giới thiệu! Dự kiến, Note 8 sẽ lên kệ vào ngày 15/9 năm nay.

Chiến lược tái xuất của Samsung không chỉ đơn giản là bước qua lỗi lầm và làm nên một chiếc điện thoại khác. Họ đã thực hiện từng bước một rất bài bản, từ khâu quan trọng nhất là kiểm tra độ an toàn của pin như Samsung đã từng làm với Galaxy S8. Cần biết rằng, từ khi ra mắt đến nay, lời than phiền duy nhất về chiếc S8 là liên quan đến trợ lý ảo Bixby và việc màn hình hơi ám đỏ. Galaxy S8 có thể được xem là một thành công của Samsung, đơn giản là vì...pin của nó chưa hề phát nổ! Tuy nhiên, đối với chiếc Note 8 thì Samsung kỳ vọng cao hơn thế.

Nói một chút về cấu hình và thiết kế: hầu như mọi thông tin được tuồn ra trên Internet thời gian qua đều chính xác. Note 8 có thiết kế khá tương đồng với S8 Plus, nhưng có màn hình lớn hơn một chút, 6.3 inch so với 6.2 inch trên S8 Plus, các cạnh được bo tròn ít hơn, và viền màn hình cũng ít cong hơn. Nói thêm về màn hình Note 8: nó vẫn là thiết kế màn hình cong quen thuộc mang thương hiệu Samsung, nhưng trên Note 8, màn hình này có diện tích mặt phẳng lớn hơn để đáp ứng nhu cầu "làm việc" và "viết". Về cân nặng: Note 8 nặng 195gr (trong khi S8 Plus chỉ nặng 173gr), do đó cảm giác trên tay của Note 8 rất khác biệt so với S8 Plus.

Note 8 được giới thiệu với các màu sắc gồm đen, xám, vàng đồng và xanh dương, tuy nhiên vàng đồng và xanh dương sẽ không được bán ở Mỹ.

Một điều khá thú vị là khi so sánh cấu hình Note 8 với người tiền nhiệm, Samsung lại mang Note 5 ra làm "vật tế thần" thay cho Note 7, khiến ta có cảm giác dường như Note 7 đã bị xoá xổ hoàn toàn khỏi trang sử smartphone của Samsung. Cụ thể: S-Pen trên Note 8 có độ nhạy áp lực tốt hơn, đồng thời còn chống nước. Tuy nhiên nếu bạn tinh ý thì sẽ thấy năm ngoái Samsung cũng nói y hệt vậy với Note 7, do đó về cơ bản thì S-Pen không có gì thay đổi. Tuy nhiên, bạn có thể viết hơn 100 trang trong chế độ Screen Off Memo - được kích hoạt khi bạn rút S-Pen ra khi màn hình đang tắt.

Về cấu hình: Note 8 có màn hình 6.3 inch Quad HD+, độ phân giải 2960x1440, Super AMOLED. Vi xử lý thì Note 8 có hai phiên bản: bản tại Mỹ dùng chip Snapdragon 835, bản quốc tế dùng chip 8 nhân Samsung Exynos. Note 8 có bộ nhớ trong 64 GB đối với bản Mỹ, bản quốc tế thì 128GB hoặc 256GB, hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, RAM 6GB. Camera: camera kép mặt sau độ phân giải 12MP có chống rung quang học, góc rộng khẩu độ 1.7, lens tele khẩu độ 2.4; camera trước độ phân giải 8MP khẩu độ 1.7. Pin máy có dung lượng 3300mAh.

Máy được cài sẵn Android 7.1.1 Nougat, đạt chuẩn chống nước và bụi IP68, hỗ trợ sạc không dây, NFS, MST, USB Type-C, có jack âm thanh 3.5mm (quá tuyệt), Bluetooth 5.0, LTE Cat.16, Wifi 802.11a/b/g/n/ac.

Có thể thấy Note 8 là một bản nâng cấp tuyệt vời đối với dòng Note, với những khác biệt rất đáng giá so với dòng chủ lực khác của Samsung là Galaxy S. Nhìn bên ngoài, bạn sẽ khó có thể phân biệt kích cỡ hai dòng Note 8 và S8 Plus, nhưng điểm khác biệt lớn nhất của chúng, và cũng đáng giá nhất chính là camera kép ở mặt sau.

Nói thêm một chút về camera kép này: Samsung tuyên bố đây là hệ thống camera kép đầu tiên trên thế giới hỗ trợ chống rung quang học trên cả hai lens (trong khi iPhone 7 Plus chỉ hỗ trợ chống rung trên lens góc rộng), cho phép cả hai camera có thể chụp tốt trong mọi điều kiện ánh sáng.

Để có thể tận dụng tối đa tính năng của hệ thống camera kép, Samsung đã tối ưu hoá phần mềm, với chế độ chụp chân dung có thể xoá phông vô cùng ảo diệu, tạo ra bokeh tuy "giả" nhưng cực "chất", cho phép người dùng tuỳ chỉnh hiệu ứng vô cùng thoải mái. Ngoài ra, người dùng còn có thể thêm hiệu ứng bokeh này sau khi chụp! Một tính năng khác là "Dual Capture", cho phép ghép 2 bức ảnh chụp cùng lúc từ 2 camera, sau đó lưu chúng ra thành 2 tấm riêng biệt.

Tuy nhiên, Note 8 vẫn làm người ta thấy khó chịu vì đặt cảm biến vân tay ở mặt sau, ngay sát camera.

Về phần mềm thì Note 8 được cài sẵn Android 7.1.1, với giao diện và tính năng về cơ bản là giống với S8. Máy vẫn có một nút vật lý dành riêng cho Bixby, cũng như hỗ trợ DeX (tính năng biến Note 8 thành một chiếc máy tính mini khi gắn vào dock).

Bên cạnh đó, Samsung cũng thêm một tính năng mới khá hay đó là "ghép đôi ứng dụng" (Apps Edge), cho phép bạn khởi động 2 ứng dụng đã định trước cùng lúc khi vào chế độ chia màn hình.

Samsung cũng đưa ra tính năng Live Messages, mà nói một cách khác quan là một bản sao của Digital Touch trong iMessage, cho phép bạn viết tay nội dung tin nhắn hay vẽ một bức hình bằng S-Pen, sau đó gởi cho người khác qua tin nhắn. Đặc biệt, người nhận được tin nhắn sẽ thấy một hoạt cảnh nhỏ giống như đang nhìn bạn vẽ trực tiếp vậy. Live Message được lưu dưới dạng GIF, do đó có thể chia sẻ dễ dàng lên các dịch vụ mạng xã hộ khác.

Cuối cùng, tính năng Translate sẽ cho phép bạn dịch một đoạn nội dung đã được đánh dấu bằng S-Pen sang 71 ngôn ngữ khác nhau.

Có thể thấy, với nhiều tính năng khá tương đồng giữa Note 8 và S8 Plus, năm nay Samsung chủ yếu "bấu víu" vào S-Pen và hệ thống camera kép để thu hút người dùng. Tất nhiên, lượng fan của dòng Note khá đông, và họ sẽ rất hứng thú với việc S-Pen quen thuộc ngày càng trở nên tiện lợi hơn.

Hiện Samsung đang bán S8 Plus với giá khoảng dưới 700 USD, trong khi giá của Note 8 thì cao hơn nhiều. Chúng ta sẽ chờ xem giá bán cụ thể của Note 8 là thế nào nhé.

Video tổng hợp các tính năng nổi bật trên Samsung Galaxy Note8

Video live stream sự kiện ra mắt Samsung Galaxy Note8

