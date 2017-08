Loạt ảnh thực tế chụp từ camera kép 12MP của Galaxy Note 8

Samsung có thể trễ trong cuộc chơi camera kép, nhưng có vẻ như điều đó giúp họ có thêm thời gian để đưa camera kép của mình trở nên hữu dụng hơn. Note 8 là thiết bị Galaxy cao cấp đầu tiên sở hữu hai camera cảm biến 12MP gồm một camera ống kính góc rộng và một camera ống kính tele giống như iPhone 7 Plus.

Theo Engadget, cụm camera kép được cho là tính năng hữu dụng nhất trong nhiều tính năng mới trên Note 8. Các tính năng khác của sản phẩm bao gồm một cây bút S Pen tinh tế, cập nhật phần mềm, cải thiện hiển thị và kích thước nhỏ hơn.

Đây là những bức ảnh của phóng viên trang Engadget chụp được bằng phiên bản thử nghiệm vừa rồi của Note 8. Rõ ràng, Samsung đã làm một cụm camera tuyệt vời, đủ để người dùng iPhone phân vân có nên chuyển sang hay không.

Giống như iPhone 7 Plus, hệ thống camera kép của Note 8 cũng có thể tạo ra hiệu ứng độ sâu trường ảnh bằng việc làm mờ hậu cảnh, giúp cho chủ thể được nổi bật. Chế độ Portrait của Apple trên Samsung được gọi là Live Focus, và nó thực sự khá khác nhau. Trên Note 8, bạn có thể xem và điều chỉnh độ mờ trước khi chụp và sau khi chụp. Khi bạn đang canh khung hình, bạn có thể kéo thanh trượt để mở khẩu rộng đến mức tối đa là f/1.7 nhằm đạt mức độ mờ lớn nhất. Apple thì ngược lại, không cho phép bạn chỉnh bokeh sau khi chụp.

Khi chụp hình ở chế độ Live Focus, Note 8 sẽ mặc định chuyển sang ống kính tele nhằm đảm bảo bức hình chụp được gần hơn. Bạn cũng có thể kích hoạt (hoặc vô hiệu quá) tính năng có tên là Dual Capture. Tính năng này sẽ chụp chung một bức hình với hai ống kính. Vì thế, bạn sẽ nhận được hai bức hình ở tầm gần và một bức góc rộng. Dual Capture chỉ hoạt động ở chế độ Live Focus và nó được bật mặc định.

Nó hoạt động cực kì tốt trên bản thử nghiệm của tác giả. Anh thử chụp gần với một số gói hạt hỗn hợp thì nó bắt đầu làm mờ tất cả những gì nằm ở phía xa. Khi xem lại bức ảnh, chiếc máy đưa một tùy chọn xem "ảnh thông thường". Nhấn vào nó, nó sẽ cho bạn thấy phiên bản góc rộng của bức hình. Bạn cũng có thể chọn lưu lại bức hình.

Tác giả cũng khá ấn tượng về độ sắc nét của bức hình. Các dòng riêng lẻ trên bề mặt gói hạt trở nên cực kì rõ ràng, thậm chí khi anh phóng to vào để xem độ chi tiết. Chiếc Note này cũng thành thạo trong việc nhận diện bên ngoài của của chủ thể khi áp dụng bokeh, mặc dù nó không chính xác như iPhone 7 Plus. Phần mềm của Samsung cũng ít "hung hãn" hơn so với các chiếc điện thoại Android khác: sự khác biệt giữa hậu cảnh bị xóa mờ và chủ thể được tập trung là ít "mạnh mẽ" hơn trên Note 8, làm hiệu ứng trở nên thực tế hơn.

Bênh cạnh công cụ Live Focus, camera kép trên Note 8 cũng được trang bị bộ chống rung hình ảnh quang học (OIS) và khả năng zoom điện tử đến 10x. Trong suốt thời gian trình diễn thử nghiệm, Samsung đã cho thấy khả năng chống rung hình ảnh trên Note 8 như thế nào khi so sánh với một chiếc iPhone và đưa cả hai vào một hộp rung. Với thử nghiệm thực sự của tác giả, anh đã nhấn mạnh vào bề mặt khi điện thoại đang chụp, thế nhưng hình ảnh trên màn hình Note 8 cũng không hề nhúc nhích. Cứ có cảm giác như Samsung đã đặt hình chụp màn hình vào Note 8 vậy. Trong khi đó, hình ảnh chụp ra từ iPhone trong cùng điều kiện rung thử nghiệm tương tự thì tất cả đều mờ. Dĩ nhiên, đây chỉ là một bài thử nghiệm được sắp xếp trước nên chưa rõ được trong thực tế Note 8 sẽ phát huy như thế nào. Tuy nhiên, những kết quả này là khá hứa hẹn.

Note 8 tiếp tục dụng cảm biến lấy nét pha kép dual-pixel (chỉ trên camera góc rộng) tương tự như Samsung đã dùng trên Galaxy S7. Điều này giúp nó lấy nét chủ thể nhanh hơn đối thủ cạnh tranh. Cộng với việc ống kính góc rộng có khẩu độ f/1.7 khá lớn, vì thế những bức ảnh sẽ có ánh sáng tốt hơn so với trước đây. Điều này sẽ giúp cái thiện hiệu năng ánh sáng yếu.

Ở hiện tại, có vẻ như Samsung đã tạo ra một thiết bị tuyệt vời để có thể yên vị một ví trí trong top 3 camera trên smartphone. Hãng đã có thể từng đứng sau các đổi thủ như ZTE, LG, OnePlus và Huawei khi các hãng này liên tục tung ra các sản phẩm có camera kép, nhưng với hệ thống camera trên Note 8 dường như rất đáng để chờ đợi.

Minh Hùng