Samsung thuê thêm công ty tư vấn kiểm tra an toàn pin cho Galaxy Note 8

Galaxy Note 7 gặp "phốt" sau khi hàng chục chiếc điện thoại rơi vào tình trạng quá nóng hoặc phát nổ, vì thế Samsung đã áp dụng thêm nhiều bước kiểm tra an toàn nhằm đảm bảo Note 8 sẽ không gặp bất cứ hệ lụy nào như Note 7.

Đêm qua theo giờ Việt Nam, Samsung đã công bố Galaxy Note 8, chỉ ra rất nhiều cải tiến mà người tiêu dùng mong đợi, như tốc độ nhanh hơn và camera tốt hơn.

Và một tính năng không thể không nói đến, đó là Note 8 sẽ không thể phát nổ.

Theo báo Mỹ New York Times, Samsung nói rằng pin Note 8 đã trải qua hàng loạt bài kiểm tra an toàn. Và để đảm bảo hơn, lần đầu tiên Samsung đã thuê một đơn vị tư vấn an toàn sản phẩm, Underwriters Laboratories, để tiến hành các bài kiểm tra bổ sung.

Samsung cũng thêm một số nâng cấp cho Note 8. Bên cạnh khả năng chống nổ, thiết bị cũng chống nước, bụi. Bút S-Pen cũng có độ nhạy cao hơn. Với những cải tiến này, Samsung tin rằng thảm họa Note 7 sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Công ty cho biết đã thực hiện cuộc khảo sát hàng ngàn khách hàng Note, hỏi họ cảm thấy như thế nào về Note 8. Và có 8 trên 10 người đã dùng từ "yêu".

"Samsung theo đuổi sự sáng tạo, và chúng tôi đã vấp váp một lần", Justin Denison, giám đốc chiến lược sản phẩm của Samsung, nói. "Chúng tôi chấp nhận, chúng tôi học hỏi từ đó, và chúng tôi đã áp dụng các quy trình, hoàn toàn phục hồi thành công".

Số liệu từ các hãng nghiên cứu thứ ba cũng "làm chứng" cho các phát hiện của Samsung về sự trung thành, nhiệt tình của khách hàng đối với Note. SurveyMonkey, hãng khảo sát, đã hỏi 1.000 người dùng Mỹ về ý kiến của họ với Note 8. Phần lớn, chiếm 64%, nói họ vẫn xem sản phẩm Samsung rất đáng tin cậy. Khoảng 27% nói họ đã sẵn sàng mua Note 8.

Carolina Milanesi, nhà phân tích công nghệ của Creative Strategies, nói rằng số liệu của ServeyMonkey cho thấy khách hàng Note là những người mạnh mẽ nhất trong các fan của Samsung. Họ bị thu hút bởi các sản phẩm Galaxy Note, vì màn hình lớn, tích hợp bút kỹ thuật số. Phần lớn sự giận dữ trong trường hợp Note 7 là do họ thất vọng không thể thay thế điện thoại, chứ không phải vì máy phát nổ. Và giờ đây, đã có một thiết bị thay thế mới ra đời, đó là những gì mọi người đang mong đợi.

Hoàng Lan