HTC U11 Plus sẽ có viền màn hình siêu mỏng, cảm biến vân tay ở mặt sau

Các nguồn tin rò rỉ gần đây cho rằng HTC U11 Plus, phiên bản tiếp theo của chiếc U11, sẽ được giới thiệu tại một sự kiện diễn ra vào tháng 11. Trong khi đó TENAA (FCC của Trung Quốc) cũng vừa đăng tải những hình ảnh báo chí của chiếc smartphone này.

Theo The Verge, U11 Plus là phiên bản phóng lớn của U11 trước đây. Có vẻ như HTC cũng muốn theo xu hướng phát triển một phiên bản lớn hơn, với màn hình 6 inch cùng tỉ lệ 18:9. Hãng được cho là sẽ cắt giảm kích thước viền màn hình và đưa cảm biến vân tay ra phía sau. Và có vẻ như chiếc U11 Plus sẽ có những phiên bản màu tương tự U11.

TENAA không liệt kê thông số kỹ thuật của smartphone này. Theo các thông tin rò rỉ trước đây, U11 Plus sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 835, camera chính 12MP, IP68 và sẽ có hai phiên bản: một phiên bản có 4GB RAM cùng 64GB bộ nhớ trong, phiên bản còn lại sẽ là phiên bản cao cấp với 6GB RAM và bộ nhớ trong 128GB.

Dự kiến, HTC sẽ tung ra thiết bị mới tại sự kiện diễn ra ngày 2/11 sắp tới.

Minh Hùng