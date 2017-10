Android 8.1 sẽ thông báo về các ứng dụng đang chạy ngầm

Trong nhiều năm qua Google đã nỗ lực cải thiện thời lượng pin trên các thiết bị Android. Các tính năng như Doze hay thông báo mới hứa hẹn sẽ hạn chế ứng dụng chạy ngầm và tăng thời lượng pin.

Theo Android Authority, kể từ Android 8.1 Oreo, người dùng có thể nhận thông báo và xem chi tiết các ứng dụng đang chạy ngầm ngay từ thanh thông báo. Việc cung cấp danh sách các ứng dụng chạy ngầm sẽ giúp người dùng dễ dàng xác định nên tắt ứng dụng nào để tăng thời lượng pin.

Khi tung ra tính năng thông báo này, Google muốn người dùng quan tâm nhiều hơn tới những gì đang chạy trong hệ thống. Tất nhiên đã có nhiều người bày tỏ rằng họ không thích tính năng mới trên.

Nếu các ứng dụng mới không cập nhật API tiết kiệm điện năng mới của Android Oreo, Google sẽ sớm liệt kê các ứng dụng đó trong danh sách tiêu tốn điện năng.

Điều đáng nói, người dùng không thể vuốt để xóa các thông báo này, họ chỉ có thể ẩn thông báo của một ứng dụng cụ thể. Tuy nhiên, Google cũng cung cấp cách thức để bạn tắt thông báo này nếu cảm thấy khó chịu. Cách thực hiện như sau:

Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) > Nhấn Apps and notifications (Ứng dụng và thông báo) > All Apps (Tất cả ứng dụng) > Nhấn Menu ba chấm ở trên cùng bên phải > nhấn Show system (Hiển thị hệ thống) > Cuộn xuống và nhấn Android System (Hệ thống Android) > Nhấn App Notification (Thông báo ứng dung) > Gạt nút sang App using battery (Ứng dụng sử dụng pin).

Hiện Android 8.1 mới chỉ là bản beta và dành riêng cho các nhà phát triển. Do đó chưa thể chắc chắn, liệu tính năng thông báo ứng dụng chạy ngầm có thể xuất hiện trên phiên bản chính thức hay không.

Tiến Thanh