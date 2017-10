Fujifilm giới thiệu máy in di động với khổ film vuông mới

Fujifilm vừa giới thiệu một phiên bản film Instax vuông mới vào hồi hè này khi hãng giới thiệu chiếc máy ảnh Instax SQ10. Và bây giờ, hãng tiếp tục mang đến khổ film này đến với dòng máy in không dây nhỏ gọn của mình.

The Verge cho hay, sản phẩm mới được Fujifilm giới thiệu có tên là Instax Share SP-3, phiên bản thứ ba của dòng máy in film di động, được bán với giá 199 USD (khoảng 4,5 triệu đồng). SP-3 là chiếc máy in di động đầu tiên sử dụng khổ film Intax Square mới, tuy nhiên, nó lại không giống "người tiền nhiệm" SP-2 sử dụng khổ film Instax Mini. Chiếc máy này có tốc độ in nhanh (khoảng 10 giây), dễ sử dụng với mọi chiếc điện thoại cùng các dịch vụ khác nhau (như Facebook và Instagram) và chất lượng in cũng rất tốt. Tuy nhiên, điểm hạn chế của chúng là trải nghiệm ứng dụng còn quá thô sơ.

Ngoài tùy chọn cắt ghép hiện có, bạn có thể thêm những dòng chữ để in, nhưng chúng không cho phép bạn tùy chỉnh nhiều, ngoại trừ màu sắc. SP-3 sẽ có hai phiên bản màu trắng và đen. Nó sẽ được lên kệ vào đầu tháng 11 sắp tới.

Minh Hùng