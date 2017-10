Cnet đánh giá iPhone X: FaceID hoạt động tốt, đã có thể quên đi nút Home

FaceID, màn hình OLED không viền và loại bỏ nút Home, đó là những điểm khiến iPhone X trở nên hoàn toàn khác biệt so với bộ đôi iPhone 8 được ra mắt cùng thời điểm. Tuy nhiên, như vậy đã là đủ để khiến iPhone X trở thành một chiếc điện thoại đáng mua đối với bạn?

Rất nhanh chóng sau khi Apple cho đặt trước iPhone X vào ngày 27/10 vừa qua, nhà báo Scott Stein tới từ trang công nghệ Cnet đã có trong tay mẫu điện thoại hấp dẫn nhất năm 2017 của Táo khuyết. Sau 18 giờ trải nghiệm và xem xét kỹ lưỡng, Scott Stein đã đưa ra được một bài đánh giá chi tiết và nêu những ấn tượng của bản thân về iPhone X.

VNReview xin được dịch lại nguyên văn bài đánh giá này của Cnet để bạn đọc tham khảo trước khi iPhone X được mở bán chính thức vào ngày 3/11 tới đây:

iPhone X đưa cho tôi cảm giác như đang chiêm ngưỡng một mẫu concept xe ô tô hoặc một dự án bí mật. Đó là vì chữ "X" trong tên của chiếc điện thoại này đã tạo ra một vẻ bí ẩn cho nó. Tuy nhiên, sự thật là chữ "X" này chỉ đơn giản được Apple dùng để nhấn mạnh về chiếc iPhone kỉ niệm 10 năm ra mắt thương hiệu.

Là một chiếc iPhone đặc biệt, iPhone X còn hơn cả một phiên bản nâng cấp của iPhone 8 Plus. Apple đã đem tới cho chiếc điện thoại này một thiết kế táo bạo và khác biệt hẳn so với các mẫu iPhone khác trong 3 năm gần đây.

Tôi yêu những công nghệ mới và những ý tưởng thú vị đi kèm với chúng. Tuy nhiên, là một người thực dụng, tôi luôn có những câu hỏi về thứ mình định mua. Liệu tôi có được sử dụng một chiếc điện thoại được cải tiến hoàn toàn không? Liệu nó có thể hoạt động tốt khi tôi cần nó không? Liệu FaceID có hoạt động tốt được như TouchID? Liệu tôi có được bảo mật khi sử dụng công nghệ nhận diện mới?

Cuối cùng, câu hỏi đơn giản nhất của tôi là: Liệu tôi có nên mua iPhone X không? Liệu mẹ tôi, chị gái tôi, em rể của tôi và bạn thân của tôi có nên mua nó không? Và cả bạn nữa. Liệu tôi nên đưa ra lời khuyên như thế nào nếu đó là câu hỏi của một độc giả như bạn?

May mắn là tôi đã là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm iPhone X. Sau 18 giờ xem xét kĩ lưỡng, tôi đã viết ra được một bài đánh giá và một số cảm nhận để giúp chúng ta có thể trả lời được những câu hỏi ở phía trên:

FaceID hoạt động tốt…

Bạn đã bắt đầu mở khóa iPhone bằng dấu vân tay thông qua TouchID kể từ năm 2013. Trong khi đó, nút Home đã có mặt ngay trên chiếc iPhone đầu tiên được giới thiệu vào 10 năm trước. Tuy nhiên, trong năm 2017 này, Apple đã tiến hành một bước đi táo bạo khi loại bỏ cả hai thứ trên và thay bằng tính năng nhận diện khuôn mặt FaceID. Giờ đây, mật khẩu để mở khóa điện thoại chính là khuôn mặt của bạn.

FaceID đã hoạt động tốt trong những bài thử nghiệm ban đầu của tôi. Việc cài đặt được diễn ra rất nhanh, bạn chỉ cần vào phần Settings (Cài đặt) -> FaceID. Sau đó, một vòng tròn sẽ hiện lên và iPhone X bắt thêm khuôn mặt của bạn vào cơ sở dữ liệu bảo mật.

Việc mở khóa không diễn ra tự động hoàn toàn. Thay vào đó, iPhone X sẽ hiện lên dòng chữ "readies for unlock" (sẵn sàng để mở khóa) khi nó nhận ra khuôn mặt của bạn. Khi tôi nhìn thẳng vào iPhone X, biểu tượng hình chiếc khóa ở trên màn hình đã mở ra và tôi chỉ cần vuốt tay lên màn hình là mở khóa điện thoại thành công. Quá trình này diễn ra khá nhanh nhưng việc phải làm thêm vài bước khiến nó chậm hơn tưởng tượng của tôi. Trong phần lớn thời gian, FaceID đều nhận diện được khuôn mặt của tôi nhưng thỉnh thoảng, nó lại không hoạt động đúng ý được.

Tôi đã thử đưa iPhone X cho 5 đồng nghiệp của tôi ở trang công nghệ Cnet. Không ai trong số họ có thể mở khóa được, dù đã cố gắng để iPhone X gần sát hoặc xa khỏi khuôn mặt. Tôi cũng đã thử "lừa" iPhone X bằng cách cho nó xem hình ảnh khuôn mặt của tôi trên một màn hình máy tính 24 inch. Tuy nhiên, iPhone X đã không bị mở khóa bởi một trò vặt vãnh như vậy. Công nghệ camera TrueDepth có thể phân biệt được đâu mới là khuôn mặt chính xác của người dùng.

Đáng ngạc nhiên, FaceID hoạt động tốt cả trong cả điều kiện phòng tối và chỉ có màn hình iPhone là nguồn sáng duy nhất. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn cần tiến hành thêm những đánh giá sâu hơn để biết giới hạn khả năng của FaceID là tới đâu.

…nhưng chưa thật hoàn hảo

Theo thiết kế, iPhone X sẽ không mở khóa nếu chỉ có một cái nhìn thoáng qua của người dùng. Một khi đã nhận diện được khuôn mặt thành công, bạn cần vuốt ngón tay trên màn hình để hoàn thành việc mở khóa. Nói cách khác, Apple gọi đó là nhận diện khuôn mặt nhưng bạn vẫn cần phải dùng tay để mở khóa điện thoại. Vì vậy, việc truy cập vào iPhone X đã không nhanh như tôi mong đợi.

Những tình huống FaceID nhận diện thành công.

Tôi đã thử thay đổi khuôn mặt của mình để đưa ra thử thách khó nhằn hơn cho iPhone X. Tôi đã đi cắt tóc, chỉnh sửa bộ râu của tôi thành nhiều kiểu khác nhau và sau đó là cạo hẳn nó đi. Tôi cũng đã thử đeo kính râm, đội mũ và mặc khăn choàng. Thậm chí, tôi còn làm vài trò ngớ ngẩn như đội tóc giả, mũi giả và đeo chiếc kính như trong phim viễn tưởng.

Những tình huống FaceID nhận diện thất bại.

Điều đáng mừng là iPhone X đã không làm tôi thất vọng. Tính năng nhận diện khuôn mặt FaceID tốt hơn tôi tưởng khá nhiều. Kính mắt không phải là một vấn đề đối với FaceID. Chiếc khăn choàng cổ đã gây ra một số khó khăn nhưng điều này chỉ tới khi tôi kéo khăn lên che miệng vì FaceID cần một số điểm quan trọng ở đây để nhận diện. So với tính năng nhận diện khuôn mặt trên Galaxy Note 8, FaceID rõ ràng là vượt trội hơn cả. Có lẽ Samsung cũng biết được điều này nên vẫn trang bị tính năng nhận diện vân tay cho smartphone của hãng.

iPhone X thỉnh thoảng yêu cầu tôi phải nhập lại mật khẩu sau khi mở khóa FaceID thất bại. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thể sử dụng tính năng FaceID cho tới khi nhập được mật khẩu đúng.

Màn hình OLED là một sự bổ sung đáng mừng…

Với kích thước 5.8 inch, iPhone X đang là mẫu iPhone có màn hình lớn nhất của Apple. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên, Apple sử dụng công nghệ màn hình OLED trên iPhone, thay vì các công nghệ màn hình LCD trước đó. Bên cạnh việc tiết kiệm năng lượng hơn, màn hình OLED cũng đem tới độ tương phản tốt cũng như chân thực hơn và màu đen thật sự (màn hình LCD chỉ hiển thị được màu đen ánh xám).

Trong lần sử dụng đầu tiên, màn hình lớn của iPhone X đem lại cảm giác khá tuyệt vời cho tôi. Trong vài năm trước, tôi đã muốn có nhiều không gian màn hình hơn trên iPhone và giờ đây, iPhone X đã có được thiết kế màn hình không viền thời thượng. Việc chất lượng hiển thị được nâng cao hơn so với các iPhone đời trước không phải là một điều dễ nhận thấy. Tuy nhiên, đây chỉ là một minh chứng cho thấy công nghệ TrueTone của Apple thật sự tốt.

… nhưng đem lại cảm giác khá xa lạ so với iPhone 8 Plus

So sánh khả năng hiển thị video của iPhone 8 Plus (trên) và iPhone X (dưới).

Màn hình của iPhone X không giống với iPhone 8 Plus hay bất cứ chiếc iPhone nào khác. Đầu tiên, phải kể tới phần khuyết ở phía trên màn hình khiến iPhone X trở nên khác biệt. Hơn nữa, màn hình của iPhone X có chiều dài lớn hơn các iPhone khác nhưng chiều rộng lại nhỏ hơn. Điều này dẫn tới việc, mặc dù có độ dài đường chéo lớn hơn nhưng diện tích hiển thị thực tế của iPhone X lại nhỏ hơn so với iPhone 8 Plus. Hơn nữa, khi hiển thị video, iPhone X phải dùng tỷ lệ 16:9 truyền thống thay vì 19.5:9 như mặc định ban đầu.

Phần "tai thỏ" không khiến tôi cảm thấy quá phiền phức…

Hãy tin tôi. Phần khuyết chứa camera trước và hai phần màn hình mở rộng ở phía trên của iPhone X (thường gọi là phần "tai thỏ") không phiền phức như bạn tưởng. Thay vào đó, nó lại cung cấp nhiều không gian hữu ích. Đa phần các ứng dụng không dùng tới phần "tai thỏ" này và nó chủ yếu hiển thị thông tin mạng, WiFi và trạng thái pin. Nhờ đó, màn hình được giải phóng và đã rộng, nay còn rộng hơn.

…nhưng rất ít ứng dụng có thể sử dụng được toàn bộ màn hình

Những ứng dụng chưa tối ưu hóa sẽ không thể dùng toàn bộ màn hình của iPhone X.

Đáng tiếc là hiện nay, nhiều ứng dụng chưa được tối ưu hóa cho iPhone X. Không ít ứng dụng chỉ được thiết kế cho dạng màn hình truyền thống như iPhone 8 và không thể tận dụng tối đa không gian màn hình của iPhone X. Theo thời gian, chắc chắn Apple và các nhà phát triển sẽ có cách khắc phục. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng nếu ứng dụng yêu thích không thể hiển thị được đúng theo ý bạn trên iPhone X, điều đó có nghĩa là nó vẫn chưa được tối ưu hóa.

Cuộc sống không có nút Home hóa ra vẫn ổn

Nhiều cử chỉ mới đã được Apple thêm vào để thay thế cho nút Home cũ. Trong vài giờ đầu sử dụng iPhone X, tôi đã sử dụng nút Home ảo và cảm giác thiếu nút Home vật lý quen thuộc khiến tôi khá bối rối.

Tuy nhiên, sau đó, những cử chỉ xuất sắc mới của Apple đã khiến tôi quên mất rằng iPhone đã từng có nút Home vật lý. Không giống với những chiếc điện thoại khác như Galaxy Note 8, nút Home ảo được dùng như là một cách để đem tới cảm giác "ấn để quay về màn hình chính" quen thuộc cho người dùng, Apple lại dành thời gian để tạo ra những cử chỉ mới và vô cùng ấn tượng:

-Vuốt màn hình từ trên xuống sẽ cho phép bạn truy cập vào trung tâm điều khiển (Control Center) của iPhone X.

-Vuốt màn hình từ dưới lên sẽ cho phép bạn quay về màn hình chính.

-Vuốt từ dưới lên và dừng lại ở giữa sẽ phép bạn vào giao diện đa nhiệm. Sau đó, bạn có thể vuốt sang trái hoặc phải để truy cập vào các ứng dụng.

Những cử chỉ mới được Apple thêm vào đã khiến tôi gặp chút khó khăn khi phải vừa đi, vừa dùng điện thoại. Tuy nhiên, đó không phải là một vấn đề quá lớn. Sau gần một ngày sử dụng, tôi phải thừa nhận rằng đôi khi đã quên mất nút Home vật lý từng hữu ích như thế nào.

Cùng có camera kép ở phía sau, nhưng không hẳn là giống với iPhone 8 Plus

Giống với iPhone 8 Plus, iPhone X có cụm camera kép ở phía sau với một camera góc rộng và một camera góc hẹp. Tuy nhiên, camera của iPhone X có hai thay đổi lớn. Đầu tiên, ống kính góc hẹp của iPhone X có khẩu độ lớn hơn iPhone 8 Plus (f/2.4 so với f/2.8) và cả hai ống kính của iPhone X đều được trang bị tính năng ổn định quang học. Nhờ vậy, iPhone X có khả năng chụp trong điều kiện ban đêm hoặc thiếu sáng tốt hơn iPhone X. Bên cạnh đó, cụm camera kép của iPhone X được bố trí theo chiều dọc, thay vì chiều ngang như iPhone 8 Plus.

Đồng nghiệp của tôi ở trang công nghệ Cnet là nhiếp ảnh gia James Martin đã có 10 giờ trải nghiệm chụp ảnh với iPhone X. Bạn có thể tìm hiểu về những cảm nhận của Martin tại đây.

Camera trước chụp ảnh ấn tượng với chế độ chụp Portrait Mode

Ảnh chụp xóa phông từ camera trước của iPhone X.

Bên cạnh việc hỗ trợ cho tính năng nhận diện khuôn mặt, camera TrueDepth ở phía trước của iPhone X cũng đã đem tới cho những ai yêu thích "tự sướng" (selfie) một trải nghiệm chụp ảnh xóa phông tuyệt vời. Thông qua chế độ chụp Portrait Mode, bạn có thể có được những bức ảnh xóa phông như được chụp bởi camera sau của iPhone 7 Plus.

…nhưng không hoạt động với chế độ Portrait Light và khuôn mặt của tôi

Chế độ chụp Portrait Light vẫn còn ở quá trình thử nghiệm nên không thật sự ấn tượng.

Portrait Light là chế độ chụp ảnh xóa phông nâng cấp đã chính thức được phát hành thử nghiệm trên cả camera trước và sau của iPhone. Điều tôi có thể xác nhận ở đây là Apple vẫn chưa hoàn thiện được phần mềm cho tính năng này để nó hoạt động tốt trên camera trước. Gương mặt của tôi trông khá kỳ lạ, tối và thiếu sức sống khi được chụp bằng chế độ Portrait Light.

Hãy sẵn sàng đắm chìm vào animoji và AR

Animoji là từ ghép của animated emojis, có nghĩa là emoji chuyển động. Đây là bộ biểu tượng emoji có khả năng chuyển động dựa theo trạng thái khuôn mặt của bạn nhờ vào camera TrueDepth. Các biểu tượng này đa phần đều dễ thương và khá đa dạng, từ khỉ, người ngoài hành tinh cho tới cáo.

Các ứng dụng của bên thứ ba có thể sử dụng camera TrueDepth để tạo ra những hiệu ứng 3D thời gian thực. Tôi đã dùng thử Snapchat trên iPhone X và đã tự tạo ra được cho mình một chiếc mặt nạ ảo khá ngộ nghĩnh. Tôi tò mò không biết liệu các ứng dụng trong tương lai sử dụng công nghệ này sẽ được cải tiến như thế nào.

Clips, ứng dụng giống Instagram của Apple cũng sẽ nhận được một bản cập nhật trong tương lai để sử dụng được camera True Depth và biến khuôn mặt của người dùng trở thành màu xanh, giống với phong cách trong những poster của phim Star Wars. Ứng dụng của animoji hay AR nhìn chung là khá vui và bạn nên sẵn sàng để tận hưởng chúng.

Cảm nhận cuối cùng

Từ trái qua phải: iPhone 8, iPhone X và iPhone 8 Plus.

Tôi nghĩ rằng iPhone X có một ưu điểm hơn hẳn các iPhone đời cũ. Đó là một kích thước hoàn hảo có thể cầm vừa tay và một màn hình lớn, đẹp mắt. Việc chuyển sang dùng FaceID và loại bỏ nút Home sẽ được một số người nhanh chóng thích nghi, trong khi đó, một số khác lại cảm thấy không cần thiết. Tôi vẫn đang cố gắng để tìm ra những điều mới trong ngôn ngữ thiết kế của iPhone X.

Mặc dù, bài đánh giá đã khá dài nhưng đây mới chỉ là cái nhìn ban đầu của nhà báo Scott Stein về iPhone X. Chúng ta vẫn còn nhiều thứ để đánh giá như thời lượng pin, khả năng chụp ảnh, hiệu suất và đặc biệt là so sánh với đối thủ nặng ký Galaxy Note8 tới từ Samsung.

Ở Việt Nam, những chiếc iPhone X xách đầu tiên dự kiến sẽ được đưa về trong ngày 3/11 tới, ngay trong ngày đầu mở bán của điện thoại này trên thị trường toàn cầu. VnReview.vn sẽ có những bài trên tay, trải nghiệm các tính năng nổi bật của iPhone X khi có sản phẩm trên tay. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi.

Nguyễn Long