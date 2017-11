Đánh giá nhanh Motorola G5s Plus: Thiết kế cũ, camera kép "xóa phông" ổn

Lặng lẽ giới thiệu tại Việt Nam trong bối cảnh hàng loạt smartphone chạy đua màn hình tràn viền chuẩn 18:9 cũng như camera kép xóa phông, Moto G5s Plus cũng là mẫu điện thoại đầu tiên tích hợp camera kép của Motorola dành cho phân khúc tầm trung.

Gia nhập phân khúc tầm trung nóng bỏng hiện nay có lẽ không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan, chưa kể việc giữ nguyên thiết kế có phần không bắt mắt của G5s Plus ít nhiều khiến Motorola phải nỗ lực nhiều hơn vào hiệu năng cũng như cấu hình.

Phiên bản Moto G5s Plus mà VnReview nhận được từ Motorola có màu đen xám, được đóng gói trong một chiếc hộp màu xanh nõn chuối khá lạ mắt. Phụ kiện kèm theo máy cũng ở mức cơ bản, máy sử dụng cổng giao tiếp micro USB thay vì Type-C tiện lợi hơn.

Hộp sản phẩm có màu xanh nõn chuối, phía dưới ghi chữ Special Edition (phiên bản đặc biệt) để phân biệt với cac phiên bản G5 Plus trước đó

Mở hộp sản phẩm

Phụ kiện theo máy gồm cáp sạc dùng cổng micro USB, củ sạc, tai nghe, que chọc SIM và sách hướng dẫn.

Thiết kế

Moto G5s Plus vẫn tiếp tục kế thừa thiết kế của dòng Moto G trong những năm gần đây, đặc trưng với cụm camera tròn và lồi ở phía sau. Rất khó để nói đây là ưu hay khuyết vì mỗi hãng có một triết lý riêng, nhưng ở góc độ người dùng có thể nhiều người sẽ cảm thấy cụm camera lồi lên của máy không thực sự hợp lý, trừ những mẫu có thêm ốp lưng để che độ lồi như dòng Moto X Style. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó thì đây là điểm nhận diện riêng của sản phẩm.

Khi mở hộp, ấn tượng đầu tiên của bạn sẽ là thiết kế kim loại nguyên khối chắc chắn và cụm camera đặc trưng của Motorola to lồi lên hẳn so với mặt lưng. Giờ đây cụm camera kép đã thay cho camera đơn như trước và cùng với đó là đèn LED kép đặt trong một cụm tròn chung với camera. Cụm camera này chính là điểm nhấn của sản phẩm, giúp Motorola bắt kịp trào lưu camera kép "xóa phông" đang thịnh hành hiện nay trên thị trường.

Mặt lưng của máy bằng kim loại sơn nhám nhẹ, logo chữ M của Motorola đặt trong một dấu tròn được thiết kế lõm xuống một chút khá tinh tế. Dải ăng-ten khá to ở hai đầu lưng máy.

Bên trái máy chỉ bố trí khe SIM và thẻ nhớ, còn phím điều chỉnh âm lượng và phím nguồn đặt ở bên phải. Nhìn từ cạnh có thể thấy rõ độ lồi của cụm camera so với mặt lưng.

Moto G5s Plus vẫn sử dụng đầu cắm tai nghe 3.5mm tiêu chuẩn. Motorola có vát nhẹ hai mép viền của máy với các đường cắt bóng loáng nhằm tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm cũng như tăng độ bám khi cầm máy, bởi thân máy khá trơn.

Dưới đáy máy có lỗ mic thoại, cổng sạc và loa ngoài

Máy có một khe SIM chuẩn Nano bố trí bên cạnh một khe cắm thẻ nhớ MicroSD

Từ trước tới nay, smartphone của Motorola thường có màn hình trung tính và ám xanh nhẹ, Moto G5s Plus cũng không ngoại lệ. Màn hình IPS LCD 5.5 inch của máy có độ phân giải Full HD, đạt tỷ lệ phủ kín mặt trước hơn 71%, một tỷ lệ cơ bản trên smartphone hiện giờ. Tuy nhiên, nếu so với các flagship hay smartphone cùng phân khúc hiện nay như Huawei Nova 2i, Vivo V7+ và mới đây là Oppo F5 thì màn hình của Moto G5s Plus có phần thua thiệt khi không sử dụng thiết kế viền siêu mỏng hay tỷ lệ màn hình 18:9.

Mặt trước của Moto G5s Plus có màn hình 5.5 inch Full HD, camera selfie 8MP khẩu độ f/2.0 đặt ở bên trái, đối xứng phía bên kia loa thoại chính là đèn LED trợ sáng dùng cho camera selfie trong các điều kiện ngược sáng hoặc thiếu sáng.

Theo mặc định, Motorola sử dụng dãy phím điều hướng ảo phía dưới màn hình và nút vật lý mặt trước chỉ là cảm biến vân tay. Đối với nhiều người, điều này khá bất tiện. May mắn thay, trên G5s Plus, Motorola đã đưa thêm một tùy chọn cho phép tắt dãy phím điều hướng ảo và sử dụng chính nút cảm biến vân tay làm phím Home kiêm điều hướng, tương tự như một số dòng điện thoại của Meizu. Để thực hiện điều này, bạn bấm vào công cụ Moto trên màn hình chủ > Moto Actions > One Button nav và bật tùy chọn này lên.

Nút cảm biến vân tay này có thể tùy biến thành một nút điều hướng đa nhiệm tất cả trong một, thay thế dãy phím ảo trong màn hình

Kể từ giờ, bạn có thể thao tác điều hướng bằng chính cảm biến vân tay của máy như vuốt từ phải sang trái là Back, vuốt từ trái sang phải là Recent Apps, chạm nhẹ để về Home và giữ lâu một chút là tắt và khóa màn hình... Để bật phím điều hướng ảo trong màn hình trở lại thì bạn tắt tùy chọn One Button nav đi là xong.

Cấu hình và hiệu năng

Không thay đổi nhiều về thiết kế nên Motorola đã nỗ lực tập trung vào cải thiện về cấu hình và hiệu năng. Cụ thể, máy có màn hình LCD 5.5 inch độ phân giải Full HD, vi xử lý Qualcomm Snapdragon 625, 4GB RAM, 32GB bộ nhớ trong và có hỗ trợ thẻ nhớ gắn ngoài. Đáng tiếc là không như thời còn dưới trướng Google, máy chỉ cài sẵn Android 7.1.1 thay vì phiên bản Android mới nhất là 8.0. Cấu hình này cũng gần như là tiêu chuẩn của các smartphone trong cùng phân khúc, nên có thể nói điểm "ăn thua" ở đây chính là sự tối ưu của các nhà sản xuất.

Bản Android 7.1.1 theo máy có rất ít tùy biến và Motorola chỉ đưa vào một số công cụ gói gọn trong ứng dụng Moto đi kèm máy, cho phép điều chỉnh một số thiết lập dựa theo sở thích của người dùng.

Đáng chú ý nhất trên Moto G5s Plus chính là cụm camera kép xóa phông ở phía sau, hai camera này đều có độ phân giải 13MP và khẩu độ f/2.0. Sở dĩ Motorola trang bị camera kép là vì họ muốn sử dụng chúng cho mục đích xóa phông chủ thể, tương tự nhiều smartphone trên thị trường hiện nay. Camera trước của máy có độ phân giải 8MP và khẩu độ f/2.0 cùng đèn LED trợ sáng.

Với cấu hình này, không bất ngờ khi Moto G5s Plus đủ sức cân các trò chơi ở thiết lập trung bình và thoải mái với các tác vụ thông thường hằng ngày mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhìn chung, Moto G5s Plus có hiệu năng ổn trong tầm giá và thời lượng pin tốt, các phép benchmark dưới đây đã phần nào xác nhận điều đó.

Phần mềm AnTuTu đánh giá hiệu năng tổng thể của hệ thống

GeekBench 4.0 đánh giá hiệu năng xử lý, tính toán của CPU

GFXBench Manhattan đánh giá hiệu năng đồ họa

Với thỏi pin dung lượng 3.000mAh và gánh màn hình 5.5 inch Full HD, có thể nói Moto G5s Plus cung cấp thời lượng pin tốt. Người viết mới chỉ cầm máy sử dụng hơn 1 tuần nhưng có thể yên tâm với thời lượng pin mà nó cung cấp. Cụ thể, với các tác vụ thông thường hằng ngày của người dùng văn phòng như chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, lướt web, mạng xã hội... thì có thể dùng từ sáng tới tối đi làm về mới cần phải sạc.

Giả lập thời lượng pin khi chơi game với ứng dụng GFX Benchmark

Chụp ảnh

Camera kép là điểm nhấn của Moto G5s Plus

Motorola không cung cấp chi tiết về cụm camera kép trên Moto G5s Plus, ngoài các thông tin như độ phân giải 13MP hay khẩu độ f/2.0. Không rõ cả hai camera này đều có độ phân giải 13MP hay chỉ một trong hai camera có độ phân giải đó, cũng không rõ có sự khác biệt về tiêu cự của hai camera hay không bởi Motorola chỉ cung cấp chế độ sử dụng kết hợp để xóa phông hoặc chụp ảnh đơn thông thường.

Máy trang bị giao diện camera khá đơn giản và trong giao diện này bạn nhấn nút ba chấm ở góc phải màn hình thì Motorola sẽ cung cấp cho bạn 4 tùy chọn chụp ảnh, bao gồm Chụp ảnh chuyên nghiệp (can thiệp các thông số thủ công), chụp ảnh giả lập xóa phông (Depth Enable), chụp ảnh toàn cảnh (Panorama) và chụp tự động. Ngoài ra, bạn còn có thể bù trừ sáng (EV) bằng cách điều chỉnh thanh trượt trên vòng tròn lấy nét ở trong giao diện chụp.

Giao diện camera của Moto G5s Plus

Trải nghiệm thực tế cho thấy, chất lượng camera của máy ở mức khá, độ chi tiết vừa phải và màu ảnh hơi rực hơn so với thực tế một chút. Các chế độ chụp như Panorama hay HDR của máy đều ở mức ổn. Nhìn chung, chất lượng camera của G5s Plus ngang ngữa với các sản phẩm trong cùng phân khúc. Đáng tiếc là vẫn còn vài yếu điểm không đáng có.

Yếu điểm đáng kể nhất của camera treen G5s Plus nằm ở tốc độ, bao gồm cả tốc độ lấy nét, tốc độ lưu ảnh và tốc độ xử lý đều hơi chậm so với các máy trong cùng phân khúc. Ngoài ra, máy cũng bộc lộ hạn chế khi chụp đêm với ảnh chụp vỡ hạt kha khá. Dù cung cấp tùy chọn chụp ảnh chuyên nghiệp cho phép can thiệp các thông số nhưng độ phơi sáng tối đa chỉ...1,4 giây nên không thực sự hữu dụng.

Ảnh chụp xóa phông từ camera kép của Moto G5s Plus trong điều kiện ánh sáng ban ngày hơi ngược sáng nhẹ với độ xóa phông điều chỉnh ở mức cao nhất (Nhấp vào để xem ảnh gốc)

Bù lại, máy hỗ trợ chế độ xóa phông khá ổn khi kích hoạt chế độ tăng cường chiều sâu trường ảnh (Depth Enable) với các chi tiết chủ thể được tách biệt với phần nền tương đối tốt. Thậm chí, Motorola còn cung cấp tùy chọn chỉnh sửa ảnh xóa phông Depth Editor với một số hiệu ứng thú vị như điều chỉnh lại điểm lấy nét/độ xóa phông (Selective focus), chuyển nền đen trắng để làm nổi bật chủ thể (Selective B&W) và thậm chí là... thay đổi cảnh nền (Replace).

Một số tùy chọn để chỉnh sửa ảnh chụp xóa phông

Và đây là kết quả của việc áp dụng một số hiệu ứng thông qua công cụ chỉnh sửa Depth Editor

Lưu ý rằng các ảnh chụp ở chế độ xóa phông sẽ được đánh dấu bằng một icon Depth Enable ở góc phải của hình thumbnail khi xem trên thư viện Photos của máy, các ảnh này có dung lượng từ 5MB-7MB tùy ảnh và cho phép chỉnh sửa bằng công cụ Depth Editor. Sau khi chỉnh xong công cụ này sẽ cho xuất ra một bản sao (copy) của ảnh đã chỉnh và ảnh này có dung lượng chỉ dao động quanh 1-2MB.

Ảnh selfie từ camera trước của máy ở chế độ làm đẹp tự động (bên trái), tắt chế độ làm đẹp (ở giữa) và chụp trong ánh sáng yếu ở chế độ làm đẹp thủ công (bên phải)

Trong khi đó, camera trước 8MP khẩu độ f/2.0 của máy cung cấp chất lượng và độ chi tiết ảnh selfie khá ấn tượng, không quá ảo diệu như OPPO hay Vivo nhưng Motorola đã biết cách tối ưu để làm hài lòng người dùng. Ngoài ra họ còn cung cấp các tùy chọn làm đẹp tự động, thủ công hoặc tắt chế độ làm đẹp cho camera selfie.

Dưới đây là một số ảnh chụp từ camera của Moto G5s Plus:

Ảnh chụp thiếu sáng bằng chế độ chuyên nghiệp với mức ISO 50, lấy nét ở vô cực và thời gian phơi sáng 1,4 giây.

Chụp ban đêm ở chế độ chuyên nghiệp lấy nét thủ công, các thông số còn lại để ở mức tự động

Chụp thiếu sáng vào ban đêm ở chế độ tự động

Ảnh gốc chụp ở chế độ xóa phông tự động

Ảnh chụp ở chế độ xóa phông sau khi chuyển phần nền sang đen trắng bằng công cụ Depth Editor

Ảnh chụp ở chế độ tự động

Ảnh chụp ở chế độ tự động vào buổi hoàng hôn, bật HDR

Thay lời kết

Nhìn chung, Motorola vẫn chưa sẵn sàng chuyển qua trào lưu mỏng hóa viền như một số hãng mà tiếp tục giữ nguyên thiết kế trước đó. Điều này ít nhiều đánh mất lợi thế về thẩm mỹ của Moto G5s Plus. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn có thế mạnh riêng về hiệu năng và độ chắc chắn cũng như chất lượng hoàn thiện. Máy có cảm giác cầm nắm chắc chắn và cung cấp hiệu năng cũng như thời lượng pin tốt trong phân khúc 7 triệu đồng.

Nếu bạn quan tâm nhiều tới viền màn hình hay tỷ lệ màn hình thì Moto G5s Plus có lẽ không phải là sự lựa chọn phù hợp, lúc đó hãy tìm đến các sản phẩm như Huawei Nova 2i, Oppo F5 hay Vivo V7+ với mức giá tương đương hoặc rẻ hơn.

Ngược lại, nếu bạn thực dụng về hiệu năng cũng như độ chắc chắn của sản phẩm và bỏ qua độ lồi của cụm camera thì Moto G5s Plus vẫn là một trong những sự lựa chọn đáng để tham khảo. Máy cung cấp hiệu năng tốt, thiết kế kim loại nguyên khối chắc chắn, chất lượng camera ổn và có thêm tùy chọn chụp ảnh xóa phông hợp thời với ứng dụng hậu kỳ Depth Enable thú vị.

TM