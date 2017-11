Một số chiếc Google Pixel 2 XL không chạy Android khi giao cho người dùng

Chiếc smartphone Pixel 2 XL của Google đã có quá nhiều lỗi kể từ khi ra mắt. Từ việc phải tung ra bản vá để sửa lỗi âm thanh cho đến màn hình bị burn-in.

Thậm chí các vấn đề thậm chí còn tăng cao hơn nữa khi một số người dùng cho hay rằng thiết bị Pixel 2 XL của họ khi được giao đến tay còn chẳng có hệ điều hành. Engadget cho hay, nhiều bài đăng trên các diễn đàn Reddit và Ars Technica đều đã đề cập đến vấn đề Pixel 2 XL được giao đến tay khách hàng mà không có bất kì phiên bản Android nào được cài bên trong, điều này khiến thiết bị không thể khởi động lên. Nhiều người dùng cho hay rằng khi khởi động lên, thiết bị sẽ thông báo "Can't find valid operating system. The device will not start" (Tạm dịch là: "Không thể tìm thấy hệ điều hành phù hợp. Thiết bị sẽ không khởi động"), và dẫn tới một trang hỗ trợ. Google vẫn chưa bình luận gì về vấn đề này.

Bạn đọc có thể truy cập vào đây hoặc đây để xem cụ thể.

Minh Hùng