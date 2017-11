Google giới thiệu ứng dụng quản lý tập tin miễn phí Files Go

Google đã giới thiệu Files Go, một trình quản lý tập tin miễn phí dành cho Android.

Theo PhoneArena, Files Go được thiết kế để giúp bạn "quản lý bộ nhớ một cách thông minh, giữ điện thoại Android gọn gàng và có tổ chức".

Files Go tương thích với tất cả các thiết bị chạy Android 5.0 trở lên. Thật không may, tại thời điểm này, Google Files Go chỉ xuất hiện trên Google Play kèm thông báo early access program.

Files Go là trình quản lý tập tin đầu tiên mà Google phát hàng trên Google Play. Một số tính năng của nó bao gồm khả năng liên tục chia sẻ tập tin với bạn bè trong khi ngoại tuyến (offline), tìm kiếm tài liệu nhanh chóng và đề xuất các giải pháp thông minh để giải phóng không gian lưu trữ của thiết bị.

Files Go gợi ý đến việc ứng dụng này liên quan đến Android Go - một sáng kiến của Google nhằm cung cấp trải nghiệm Andnroid tuyệt vời trên điện thoại cấp thấp. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không thể thử dùng Files Go trên các thiết bị di động cao cấp.

Bạch Đằng