Xbox One X chính thức lên kệ toàn cầu, có thêm 50 tựa game tích hợp sẵn

Sau hơn 5 tháng kể từ khi giới thiệu vào hồi đầu tháng Sáu, Microsoft đã chính thức bán ra phiên bản Xbox One X trên thị trường toàn cầu.

Theo Mspoweruser, giá bán lẻ của Xbox One X là 499 USD (khoảng 11,3 triệu đồng). Máy hiện đã có hàng trên hệ thống của các nhà bán lẻ và tại cửa hàng Microsoft Store ở hơn 35 quốc gia.

Microsoft cho biết, đã có 50 trò chơi được thêm vào đề mục Enhanced Xbox One X. Ngoài ra sẽ có thêm 20 tựa game mới bổ sung trong vài ngày tới. Một số trò chơi phát hành cùng thời điểm ra mắt Xbox One X gồm Forza 7, FIFA 18, Assassin's Creed Origins và Super Lucky's Tale.

Xbox One X là một trong những cỗ máy console ấn tượng nhất hiện nay, thậm chí giới công nghệ đánh giá Xbox One X cao hơn rất nhều so với PS4 của Sony.

Máy sở hữu CPU AMD 8 nhân tùy chỉnh 2.3GHz, GPU 6 teraflop xung nhịp 1.17GHz, RAM GDDR5 12GB. Đặc biệt, Xbox One X có thể xử lý mượt mà các nội dung 4K/HDR với công nghệ âm thanh Dolby Atmos.

Mặc dù,Microsoft không tiết lộ doanh số đặt hàng nhưng hãng đang rất kỳ vọng doanh số sẽ tăng trưởng mạnh trong mùa mua sắm cuối năm.

Lãnh đạo mảng gaming của Microsoft, ông Phil Spencer chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng vì được trao cho các game thủ chiếc máy chơi game mạnh mẽ nhất thế giới, và họ có thể truy cập vào kho game khổng lồ và lớn nhất trong lịch sử các dòng máy Xbox – hơn 1.300 tựa game và hơn 220 sản phẩm độc quyền"

Xbox One X hiện đã có mặt trên 35 thị trường bao gồm: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hồng Kông, Hungary, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Anh, và Mỹ.

Tiến Thanh