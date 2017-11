Google Assistant đã có thể nhận biết bài hát đang được phát gần bạn

Tính năng này hiện đã sử dụng được trên tất cả các thiết bị có Google Assistant.

Theo TheVerge, trong bản cập nhật mà Google vừa chuyển đến các thiết bị có sẵn Google Assistant, tính năng nhận biết các bài hát đang được phát xung quanh người dùng đã được kích hoạt.

Cụ thể, sau khi mở trợ lý ảo này lên, bạn có thể hỏi "What song is this" hoặc "What song is playing", Google Assistant sẽ hiển thị một thẻ trong đó liệt kê tên bài hát, nhạc sỹ/ca sỹ, lời bài hát, và đường dẫn đến bài hát trên YouTube, Google Play Music và Spotify.

Thực ra hai chiếc smartphone của Google là Pixel 2 và Pixel 2 XL đã được trang bị tính năng nghe nhạc ở môi trường xung quanh và nhận biết tên bài hát để hiển thị trên màn hình khoá. Tuy nhiên tính năng này phải mất 1 phút mới nhận diện được, và chỉ có thể nhận diện các bài hát phổ biến. Bản cập nhật nêu trên đã mang tính năng này đến tất cả các thiết bị có Google Assistant trên thế giới, đồng thời cải tiến để nhận diện tức thời chứ không mất thời gian chờ đợi nữa.

Tấn Minh